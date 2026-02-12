Donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefleyen Tarım Kredi KOOP Market, Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri; sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla dikkat çekiyor.



KOOP Market’ te yer alacak donuk kıyma ürünü, Et ve Süt Kurumu’nun yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tarım Kredi’den Ramazan ayına özel kampanya! Donuk kıyma fiyatları hem indirimli hem sabit Tarım Kredi KOOP Market, Avrupa Birliği ülkelerinde tercih edilen donuk kıyma ürünlerini 14 Şubat'tan itibaren Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle yurt genelindeki mağazalarında indirimli ve sabit fiyatlarla satışa sunuyor. Tarım Kredi KOOP Market, donuk kıyma ürünlerini 14 Şubat Cumartesi'den itibaren tüm yurt genelindeki KOOP marketlerde satmaya başlayacak. Ürünler Et ve Süt Kurumu'nun yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Ramazan ayı sonuna kadar indirimli ve sabit fiyatlarla satılacak olan ürünlerin gramajları 400, 500 ve 1 kilogram olacak. 500 gram ve 1 kiloluk ürünler, Ramazan boyunca kilogram fiyatıyla 485 lira olarak tüketicilere sunulacak. KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, Ramazan ayı boyunca yağ, süt ve bakliyat ürünlerinde de kampanyaların devam edeceğini belirtti.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 14 ŞUBAT İTİBARİYLE KOOP MARKETLERDE

Tarım Kredi’nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma ile Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle temin edilen 500 gram ve 1 kilogramlık donuk kıyma ürünleri, Ramazan ayı sonuna kadar indirimli ve sabit fiyatlarla KOOP Market’ te tüketiciyle buluşacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, "Tüketicilerimizden yoğun gelen talep üzerine daha önce kısıtlı sayıda yaptığımız, sattığımız donuk kıyma ürününü 14 Şubat Cumartesi'den itibaren Et ve Süt Kurumu, iş birliğiyle tüm yurt genelindeki KOOP marketlerde satmaya başlayacağız. Ramazan ayı boyunca sabit fiyatla 500 gram ve bir kiloluk ürünler 485 lira, kilogram fiyatıyla tüketicilerimizin beğenisine sunulacak" ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN KAMPANYALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Ürünlerin ET ve Süt Kurumu’nun denetiminde marketlere ulaştırıldığını belirten Kozan, "Ramazan ayı boyunca kampanyalarımız, Ramazan kampanyalarımız devam edecek. Sektörde de hem gıda toptancıları hem gıda perakendecileri fiyat sabitlemesi yaptılar. Biz de daha önceki yıllarda bunu açıklamıştık. Çok beğeniyoruz. Bu konseptin devam etmesini de destekliyoruz. Ramazan boyunca tüketicilerimizin bütçesini rahatlatacak gerek yağ, gerek süt, gerek bakliyat ürünlerinde, kampanyalarla da tüketicilerimizin beğenilerini kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kozan, vatandaşlar tarafından bu kampanyaların yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, ürünlerinin kullanımının kolay ve raf ömrünün uzun olduğunu kaydetti.