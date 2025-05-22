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 | Baran Aksoy

Oğuz Murat Aci'nin eşi ne kadar para aldı? 100 milyon TL iddiası gündeme oturdu

İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, davadan geçti. Aci'nin davadan vazgeçme karşılığında ise 100 milyon TL aldığı öne sürüldü Şükriye Aci iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:30

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç adamın eşi Şükriye Aci ve dört yaralı müşteki, “maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti.

Oğuz Murat Aci'nin eşi ne kadar para aldı? 100 milyon TL iddiası gündeme oturdu

100 MİLYON TL İDDİASI

Şükriye Aci'nin şikayetten vazgeçmesi karşılığında ise 100 milyon TL aldığı öne sürüldü. İddialara ilişkin konuşan Aci, böyle bir para almadığını söyledi. Olağanüstü bir para almadığını belirten Aci, "Ben hakkımız olan, oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacağımız olan parayı bu şekilde almış oldum ve davanın da düşmeyeceğinin, kamu davasının bilincinde olarak zaten yeterince de yıpranmış olarak, hem eşinin ailesi tarafından hem de psikolojik yıpranmış olarak davada bu şekilde çekilmiş oldum" ifadelerini kullandı.

Oğuz Murat Aci'nin eşi ne kadar para aldı? 100 milyon TL iddiası gündeme oturdu

ÖDEMEYİ BABASI YAPTI

Şükriye Aci'nin avukatı Ahmet Aslan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan şikayetten vazgeçme dilekçesinde, Şükriye Aci'nin bu olaydan kaynaklı maddi ve manevi zararının, kazaya sebep olan suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur tarafından karşılandığı belirtildi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi ne kadar para aldı? 100 milyon TL iddiası gündeme oturdu

DİLEKÇEYE YAZILANLAR ORTAYA ÇIKTI

Dilekçede, "Bu sebeple müvekkil, şüpheliler Ayşe Ceren Saltoğlu, Adem Kızıltepe, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok'a yönelik şikayetinden vazgeçmiş olup, adı geçenlerin soruşturmaya konu olaydan ötürü yargılanması muhtemel davaya katılma talebi de bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi ne kadar para aldı? 100 milyon TL iddiası gündeme oturdu

"ASLA VE ASLA DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Şikayetin geri alınmasının ardından NTV'ye konuşan baba Özer Aci, hukuk mücadelelerinin oğullarının davasının emsal dava teşkil edene kadar devam edeceğinin altını çizdi. Baba Aci, "Ailesi davadan vazgeçti diye çıktı bu doğru değil. Biz oğlumun ailesi olarak annesi ve babası ebeveynleri olarak asla ve asla davadan vazgeçmeyeceğiz. Davanın yasal yürütücüsü hem Şükriye hanımdı hem bizlerdik hem de yaralılarda şurada hukuki kısmı bilmiyorum ama bu saatten sonra ne olacak? Biz davamızdan vazgeçmedik dava dilekçemiz dosyada duruyor" ifadelerini kullandı.

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