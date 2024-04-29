Oktar örgütünün sosyal medya hesapları hakkındaki iddialara yalanlama!

29 Nisan 2024 19:45 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:49

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Oktar Örgütü'nün sosyal medyadaki yapılanması, yargı kararıyla halen faaliyetlerini sürdürüyor." iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

“İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR”

DMM’den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Oktar Örgütü’nün sosyal medya yapılanması, yargı kararıyla halen faaliyetlerini sürdürüyor.” iddiası doğru değildir. Bahse konu haberlerde geçen, "Bakan Yılmaz Tunç, Oktar Örgütü’nün sosyal medyadaki yapılanmasına ait hesapların kapatılması için yapılan başvurularla ilgili ret kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme hakimi izne ayrıldı, yerine gelen hakim de talepleri reddetti." şeklindeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sosyal medya platformu X hesapları üzerinden yapılan ve suç teşkil eden paylaşımların tamamı hukuki çerçevede incelenmekte ve soruşturulmaktadır. Yargı süreçleri ile ilgili şaibe oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.