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Oktay Saral, Celal Şengör'ün deprem açıklamalarına sert yüklendi! ' Bu nasıl bir hoca?'

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı başlayan sarsıntılar devam ediyor. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, bilim insanı Celal Şengör'ün “İstanbul’u terk edin” sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından olan Oktay Saral sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saral, "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 10:24

İstanbullu dün 6.2 büyüklüğündeki depremle büyük korku yaşadı. Depremin ardından adeta artçı sarsıntı fırtınası yaşandı. Vatandalar geceyi park, cami ve toplanma alanlarında geçirdi. Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Oktay Saral, Celal Şengör'ün deprem açıklamalarına sert yüklendi! ' Bu nasıl bir hoca?'

Onlardan biri de yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Daha önce pekçok kez İstanbul'da büyük bir deprem olacağını ve büyük yıkıma yol açacağını dile getiren Şengör, bu açıklamasını yineledi. Şengör’ün, “İstanbul’u terk edin” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral’dan tepki geldi.

Oktay Saral, Celal Şengör'ün deprem açıklamalarına sert yüklendi! ' Bu nasıl bir hoca?'


Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şengör için “Bu angut nasıl bir hoca?” ifadelerini kullandı. Saral, halkı paniğe sürüklemenin bilim insanına yakışmadığını belirtti.

https://x.com/oktay_saral/status/1915140435280015367

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'daki depremden sonra kaç artçı oldu?
İstanbul Silivri açıklarında dün öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan büyük depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 184 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
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