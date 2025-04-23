AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik Marmara Depremi değerlendirmesi!

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri depreme ilişkin değerlendirmeleri paylaştı. AFAD, ana şokun ardından artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek, vatandaşların sakin olmaları, panik yapmamaları ancak olası sarsıntılara karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi ve sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi önemle rica edildi. İşte 8 maddelik rapor...

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında bugün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Yaklaşık 13 saniye süren deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

DEPREM BİLİM KURULU TOPLANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, ana şokun ardından şu ana kadar büyüklükleri farklı olmak üzere 184 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçı sarsıntılardan 7'sinin büyüklüğü ise 4 ve üzerinde ölçüldü. Uzmanlar, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu. Artçı sarsıntıların özellikle Marmara Orta Çukuru'nun kuzey kenarında ve ana fay hattına yakın bölgelerde yoğunlaştığı belirtildi.

Depremin hemen sonrasında Türkiye'nin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin yaptığı 8 maddelik değerlendirme şöyle:

"RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

(1) 6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir.

(2) Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizması göstermektedir.

(3) İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 5-6 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır.

(4) Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.



(5) Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarda ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önem arz etmektedir.

(6) Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.

(7) Binalar ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezine durumu bildirmelidirler.

(8) Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.

https://x.com/AFADBaskanlik/status/1915137158647554332

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.