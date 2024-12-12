Okul müdürü Zihni Yetkin döverek, yatalak bırakmıştı! İbrahim Akkaş 31 yıllık yaşam savaşını kaybetti

12 Aralık 2024 12:10 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:12

Bolu’da 1993 yılında İbrahim Akkaş, sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle okul müdürü Zihni Yetkin tarafından dövülerek komaya sokulmuştu. Aldığı darbelerin ardından yatağa bağımlı olarak tam 31 yıl yaşayan İbrahim Akam, çileli bir yaşam mücadelesinin ardından hayata veda etti.

Bolu​'nun Mengen ilçesinde 30 Aralık 1993 tarihinde yaşanan olayda; ortaokul son sınıf öğrencisi olan 46 yaşındaki İbrahim Akkaş, derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle Fen Bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldü ve teneffüste okul müdürü Zihni Yetkin’in yanına götürüldü.

BAŞINI DUVARA VURUP TEKME TOKAT DÖVDÜ

Müdür Yetkin'in İbrahim Akkaş’ı başını duvara vurup tekme tokat dövdü ileri sürüldü. Akkaş daha sonra sınıfına geri gönderildi. Olaydan yaklaşık iki saat sonra şiddetli baş ağrıları çeken ve derste fenalaşıp bayılan Akkaş, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALDIĞI DARBELERİN ARDINDAN BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yapılan muayenede Akkaş’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Geçirdiği ameliyat sonrası altı ay boyunca hastanede kalan İbrahim Akkaş, bitkisel hayata girerek felç oldu ve yatağa bağımlı hale geldi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin şikayeti üzerine haklarında dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce ve okul müdürü Zihni Yetkin, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada, hapis cezasına çarptırıldılar.

ZİHNİ YETKİN 4 YIL SONRA TAHLİYE OLDU

3 ay 10 gün hapis cezası alan Erdal Yüce’nin cezası ertelenirken, 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Zihni Yetkin, 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi.



(Zihni Yetkin)

31 YILLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ameliyat sonrası bitkisel hayata giren İbrahim Akkaş yatağa bağımlı olarak 31 yıl geçirdi. Annesi Mahinur ve babası Hüsamettin Akkaş'ın üzerine titrediği tek erkek çocukları olan İbrahim Akkaş, yaşam savaşını kaybetti. Kasım ayının başında durumu ağırlaşan ve tedavisine entübe edilerek yoğun bakımda devam edilen İbrahim Akkaş, bugün sabah saatlerinde vefat etti.