Okul müdürünü silahla vurarak öldürmüştü! O öğrenciden 'pes' dedirten savunma: 'Kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı'

05 Şubat 2025 12:47 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:56

İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan öğrenci Yousif K. ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay gününü anlatan Yousif K.'nın savunmasında söylediği "Kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı." sözleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

İstanbul Eyüpsultan’da 7 Mayıs’ta meydana gelen tüm Türkiye'yi hüzne boğan olayda yabancı uyruklu öğrenci Yousif K. okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu ve aralarında geçen tartışma dolayısıyla husumet beslediği okul müdürü​ İbrahim Oktugan’ı odasında silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Oktugan hayatını kaybederken, olayın ardından yakalanan öğrenci tutuklanmıştı.

Korkunç olaya ilişkin yargılama başladı. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk olan tutuklu Yousif K. (19) ve öldürülen İbrahim Oktugan’ın ailesi ‘müşteki’ sıfatıyla hazır bulundu. Mahkemeye 2 tutuksuz suça sürüklenen çocuk ile tutuksuz sanık Muhammed Günay G. de tarafların avukatları ile birlikte katıldı.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan Y.K., sürekli silah kullanan bir insan olduğunu söyleyerek, "Sanık Muhammed Günay beni kışkırttı, yoksa ben kimseyi öldürmem. Irkçılık yaşadım, kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı. Ben okuldan atılmadım, bu ‘e-okul’ sistemimde vardır. Beni okulda gördüklerinde kapıyı açmadılar’’ dedi.

"SÜREKLİ BÖYLE ŞEYLER YAPAN VE SİLAHLA GEZEN BİRİSİ"

Sanık Muhammed Günay G. ise savunmasında, ‘’Yousif K. okulda İbrahim Hoca’ya diklendi ve üzerine yürüdü. Ben de onun yanlış bir hareket yapmasından korktum. Kendisinin benim onu kışkırttığım şeklindeki söylemlerine katılmıyorum. Sürekli böyle şeyler yapan ve silahla gezen birisi, ben onu hiçbir şekilde kışkırtmadım’’ şeklinde konuştu.

KEMİK YAŞI TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ

Öldürülen İbrahim Oktugan’ın eşi Fatma Oktugan ise, ‘’Eşim 56 sene bu ülkeye ve birçok öğrenciye hizmet etti. Çocukları ve ülkesini çok severdi, herkesin hayatına dokunan biriydi. Ben emekli öğretmenim, ben eşimin ağzından kötü hiçbir söz duymadım. Çok aydın bir insandı, tüm öğretmenlere öğretmenlik yaptı. Şehit dediler, şehitliği verilmedi. Bunu hak edecek ne yaptı? Şikayetçiyim. Eşimin kanının yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Oktugan ailesinin avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu, sanığın Irak doğumlu olduğunu, cinayet tarihinde 18 yaşından büyük olabileceğini ifade ederek, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) kemik yaşı tespiti için rapor istediklerini söyledi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NE YAZI YAZILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu suça sürüklenen çocuk Yousif K. hakkında Nüfus Müdürlüğü'nden doğum raporu gibi belgelerinin olup olmadığının sorulmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"18 YAŞINDAN BÜYÜK OLDUĞU TESPİTİMİZ, İDDİAMIZ VAR"

Duruşma sonrası adliye meydanında açıklama yapan Oktugan ailesinin avukatı İbrahim Ethem Abikoğlu, ‘’Önümüzdeki süreçte yargılama devam edecek, önümüzdeki celse tanıklar dinlenecek. Olayı gerçekleştiren sanık hakkında, bir rapor aldırılması taleplerimiz var, özellikle de kemik yaşının tespitiyle alakalı. Dolayısıyla 18 yaşından büyük olduğu tespitimiz, iddiamız var. Bununla ilgili de Adli Tıp Kurumu’na sevkini talep ettik. Bununla alakalı araştırmalar mahkeme tarafından yapıldıktan sonra bir ara karar kurulacak, olayın görgü tanıkları dinlenecek. Bunun haricinde çok kıymetli bir devlet adamını kaybettik. Geriye acılı bir eş, bir evlat, genç bir adam bıraktı. Onların bu aşamadan sonra tek beklentisi, adalet. Bu aşamada da adalete güvenimiz sonsuzdur" şeklinde konuştu.