Okul müdürünü silahla yaraladı! Olay sonrası paylaşımı şoke etti: "Kafasına sıktım"

07 May 2024 17:11 - Güncelleme : 07 May 2024 17:19

Eyüpsultan’da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde okuyan Irak asıllı öğrenci, okuldan atılınca durumdan okul müdürü İbrahim Oktugan'ı sorumlu tuttu. Atıldığı okula 5 ay sonra giden öğrenci 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.

Polis, olay sonrası kaçan Y.K.’yı yakalamak için operasyon başlattı.