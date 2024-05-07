Okul müdürünü silahla yaraladı! Olay sonrası paylaşımı şoke etti: "Kafasına sıktım"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 17:11 - Güncelleme : 07 May 2024 17:19
İstanbul Eyüpsultan’da okuldan atılan öğrenci durumdan sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak yaraladı. Öğrencinin olaydan sonra yaptığı paylaşım şoke etti.
Eyüpsultan’da Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde okuyan Irak asıllı öğrenci, okuldan atılınca durumdan okul müdürü İbrahim Oktugan'ı sorumlu tuttu. Atıldığı okula 5 ay sonra giden öğrenci 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.
Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.
PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda ‘Kafasına sıktım’ sözleri dikkat çekti.
Polis, olay sonrası kaçan Y.K.’yı yakalamak için operasyon başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı