Okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi... Bakan Tekin'den net mesaj: Öğretmenlerimizin yanında olacağız
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 May 2024 10:55 - Güncelleme : 09 May 2024 11:02
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde eğitimcilere yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm güçleriyle mücadele edeceklerinin altını çizen Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizin yanında olacağız" dedi.
Bakan Tekin'in konuşmasında satır başları:
"Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizin yanında olacağız.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com