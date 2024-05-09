Okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi... Bakan Tekin'den net mesaj: Öğretmenlerimizin yanında olacağız

09 May 2024 10:55 - Güncelleme : 09 May 2024 11:02

Bakan Tekin'in konuşmasında satır başları:

"Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizin yanında olacağız.

Son dakika haberinin detayları gelecek...