Silahla vurularak öldürülen okul müdürünün öğrencisi konuştu

08 May 2024 17:31 - Güncelleme : 08 May 2024 17:38

İstanbul Eyüpsultan’da dün sabah saatlerinde özel bir lisede meydana gelen olayda; yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü.

Oktugan'ı silahla vurarak öldüren çocuk bir süre sonra yakalanıp tutuklandı. Olayın ardından İbrahim Oktugan’ın öğrencileri bugün okula geldi.

"ÇOK İYİ BİR HOCAYDI, YAZIK OLDU HOCAYA O DA GİTTİ"

Okulda oldukları olayın yaşandığını ifade eden okul öğrencisi, “Y.K.'nın 5 aydır okula gelip gelmediği sorusu üzerine, "Daha önce hiç gelmemişti, dün ilk kez geldi. Benim o çocukla herhangi bir samimiyetim yoktu. Çok iyi bir hocaydı, yazık oldu hocaya o da gitti. Artık diyecek bir şey yok. Güvenlik vardı ama o esnada da içeri gitti. İçeriye niye ve ne zaman gittiğini bilmiyorum. Normalde burada güvenlik burada bayadır çalışıyordu. Uzun zamandır çalışıyordu" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İstanbul'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak öldüren Y.K.’nın ifadesi ortaya çıktı. Y.K.'nın"Amacım öldürmek değildi, dövmekti’ dediği öğrenildi.