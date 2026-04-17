Okul saldırıları sonrası 81 ilde önlemler devrede: Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaparak 14 ve 15 Nisan'da okullarda yapılan silahlı saldırılara ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Okul saldırıları sonrası 81 ilde önlemler devrede: Bakan Tekin duyurdu
Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Tekin, toplantının başında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'dan 14 ve 15 Nisan'da iki okulda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı. Bakanlık birimlerince yürütülen psiko-sosyal destek faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin il milli eğitim müdürlerinden bilgi alan Bakan Tekin; öğretmen, öğrenci ve velilerle irtibat halinde kalınarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi talimatı verdi.

Okul saldırıları sonrası 81 ilde önlemler devrede: Bakan Tekin duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirerek, yaşanan silahlı saldırılar sonrası yaralıların durumu ve yürütülen psiko-sosyal destek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş il milli eğitim müdürlerinden, 14 ve 15 Nisan'daki silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
Bakanlık birimlerince yürütülen psiko-sosyal destek faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin il milli eğitim müdürlerinden bilgi alındı.
Bakan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle irtibat halinde kalınarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi talimatı verdi.
Evlatların güvenliği konusunda taviz verilmeyeceği ve çocukların insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Türkiye'nin millî birliğinin ve beraberliğinin korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olunması gerektiği belirtildi.
Olayın tüm boyutlarıyla değerlendirildiği ve alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların devam ettiği, bu çalışmaların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
TAVİZE İZİN VERİLMEYECEK


Bakan Tekin, yaşanan saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü aktararak camiasına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini tekrar dile getirdi. Bakan Tekin, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin millî birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.
Olayı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini, alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Tekin, bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

