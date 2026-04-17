Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından bazı illerde de benzer saldırılar olacağı yönünde asılsız paylaşım yapan ve saldırganları öven şahıslar üzerine ekipler harekete geçti.

HABERİN ÖZETİ Ekipler teyakkuzda! Çok sayıda ilde okullara yönelik asılsız paylaşımlara operasyon: Gözaltılar var Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrasında benzer saldırılar olacağına dair asılsız paylaşımlar yapan ve saldırganları öven şahıslara yönelik operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadan asılsız ve tehdit içerikli paylaşım yapan onlarca kişi gözaltına alındı. Samsun'da okullara saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapan 6'sı çocuk 7 kişi adliyeye sevk edildi. Alanya'da okul saldırılarını destekleyici paylaşımlar yapan bir lise öğrencisi tutuklandı. Tekirdağ'da okullara yönelik saldırı olabileceği iddiasıyla fotoğrafta yer alan 3 öğrenciden 2'si tutuklandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul saldırılarıyla ilgili yanıltıcı ve suçluyu öven paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan asılsız ve tehdit içerikli paylaşım yapan onlarca kişi gözaltına alındı. İşte şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilen iller...

SAMSUN

Samsun'da okullara saldırı yapılacağı yönünde sosyal medyada yayılan 'asılsız paylaşımlar' üzerine başlatılan çalışmada 6'sı çocuk 7 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ALANYA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sosyal medya hesabından Siverek ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıları destekleyici nitelikte paylaşım yaptığı belirlenen lise öğrencisi tutuklandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da okullara yönelik saldırı olabileceği iddiasıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafta yer alan 3 öğrenciden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇORUM

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden okul saldırılarıyla ilgili 'yanıltıcı, suçu ve suçluyu öven paylaşım yaptığı' tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir okulda saldırı hazırlığı yaptığı iddia edilen 8 öğrenci, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BURSA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sosyal medya üzerinden okula saldırı yapılacağı yönünde paylaşım yapan 16 yaşındaki öğrenci tutuklandı.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şanlıurfa'da meydana gelen okul baskınındaki fail adına sosyal medya hesabı açarak silahlı paylaşımlar yapan 16 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturmada 7 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BİTLİS

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sosyal medya ve çeşitli dijital mecralarda toplumda panik ve endişe oluşturabilecek nitelikte şiddeti teşvik eden ve yanıltıcı içerik paylaşımında bulunduğu değerlendirilen 3 şahıs yakalandı.

İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyada suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 17 yaşındaki genç yakalandı. Şahısın evinde, askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi.