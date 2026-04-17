Okul saldırısından yaralı kurtuldu, dehşet anını bu sözlerle anlattı: "Sınıfımıza girdi 'Kaçışınız yok' diye bağırdı"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, yaşadığı dehşeti anlattı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin sınıfa giyip, 'Kaçışınız yok' diye bir şeyler söylediğini aktaran Çam, "Biz atlarken saldırgan diğer sınıfta ateş ediyordu" diye konuştu.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 12:13

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı. 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, korku dolu anları anlattı.

Silahlı saldırı sırasında sınıfta sıranın altına saklandığını, saldırgan içeri girer girmez ateş açtığını söyleyen Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olması sayesinde kurtulduğunu ifade etti. Mermi isabet eden arkadaşının yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu da ekledi.

"BİZ ATLARKEN DİĞER SINIFTA ATEŞ EDİYORDU"

Saldırgan sınıftan çıktıktan sonra pencereden atladığını anlatan Çam, “İki kişinin camdan atladığını görünce ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan bendim. Aşağıdakiler beni zor tuttu ama iyi ki atlamışım. Biz atlarken saldırgan diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler" diye konuştu.

"KAÇIŞINIZ YOK' DİYE BAĞIRDI"

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, "Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bağırdı. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim" ifadelerini kullandı.

