Oytun Erbaş çarpıcı tabloyu canlı yayında açıkladı: En az 1 milyon otizm var

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okul saldırılarını gerçekleştiren faillerin korkutan profilleri ortaya çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş TGRT Haber'de temelde oluşan bir hastalığa değinerek 1 milyon kadar nüfusu etkilediğini belirtti. İşte Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın açıklamaları...

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 10:59
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 11:10

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okul saldırılarını gerçekleştiren canilerin profillerinin benzer olması dikkat çekiyor. Dijital radikalleşme ve incel gibi kavramların saldırganların belirli kişisel özelliklerini ortaya koyuyor. Bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, TGRT Haber’de iki saldırganın özelliklerine ve toplumu bekleyen tehlikeleri açıkladı.

İKİ SALDIRGANIN TEMELİNDE OLUŞAN HASTALIK

Prof. Dr. Oytun Erbaş iki ildeki olaya değinerek Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hastalığına değindi. Psikologların iki saldırgan için Yüksek İşlevli Otizm (YİO) değerlendirmesine yorum yapan Prof. Dr. Oytun Erbaş korkutan tabloyu şöyle açıkladı:

Bu ülkenin yüzde üçü beşi otistik. Bugün çocuklardan en az bir milyon otizm vardır. Hani Asperger spektrumu, otizm spektrumu, ADH derler, disleksler. Bunlar daha pasif karakterler. Kendi içine kapanıktırlar. Suçlu olmak yerine mağdurdurlar çoğu zaman. Çoğu zaman zorbalanırlar, zorbalanan çocuk öcü almak isteyebilir. Şimdi burada aile faktörüne gelelim.

''ÇOCUKLAR KARAR VERİCİ OLDU''

Sorunları görmezden gelir aile. Çocuğunuzdan korkuyorsunuz. Karar verici oldular. Çocuk işte ağlar, zırlar, canımızı sıkar Aman çocuğumuzun dediği olsun. Bu çocuğu böyle yaptığınız zaman bu geliyor. Tatile gidelim. Gidiyoruz. Nereye gideceğimizi o belirliyor. Bir de diyoruz ki benim çocuğum yapmaz.

Hemen şimdi suçlayalım. Hemen yargıyı dağıtalım bitirelim. Bu klasik bir davranıştır. Şimdi her evde bunlardan var. Demek ki şımarık yetiştirilmiş çocuklar var karşımızda. Bütün bu suçları işleyen çocuklar 14, 15, 16 yaşıyorlar. Neden? Vücudu büyümüş, hormonlar artmış, kemik, kas gelişmiş, kafa daha gelişmemiş. Pişmemiş yumurta. Evde bir silah var. Bugün bu olayların hepsinin sebebi evde silah olması. Şimdi ikinci konu. Evinizde silah varsa bu tabloyu siz de göreceksiniz. Çünkü diyecekler ki ben silahı saklıyorum.

