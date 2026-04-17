Valilik duyurdu! Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş karar

Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'yla ilgili flaş bir karar alındı.
Kahramanmaraş Valiliği, okulun geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldığını duyurdu. Okulda, eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen elim olay nedeniyle; 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir.
Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu’na taşınmasına karar verilmiştir"
