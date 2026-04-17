Valilik duyurdu! Kahramanmaraş'ta saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş karar

Son dakika haberi: Kahramanmaraş Valiliği, katliamın meydana geldiği Ayser Çalık Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam edeceğini bildirdi.

17.04.2026
14:16
'ta 8 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'yla ilgili flaş bir karar alındı.

Kahramanmaraş'ta 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu geçici olarak eğitim-öğretime kapatıldı.
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verildi.
Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek.
Ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacak.
Ayser Çalık Ortaokulu bünyesindeki anasınıfı Şirinler Anaokulu'na taşınacak.
OKUL GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

Kahramanmaraş Valiliği, okulun geçici süreyle -öğretime kapatıldığını duyurdu. Okulda, eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi.

ÖĞRENCİLER BAŞKA BİR OKULA GİDECEK

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen elim olay nedeniyle; 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir.

SABAHÇI VE ÖĞLENCİ ŞEKLİNDE AYRILACAKLAR

Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu’na taşınmasına karar verilmiştir"

https://x.com/TCkahramanmaras/status/2045092416495976887

