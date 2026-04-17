SON DAKİKA!
Gündem
Editor
 | Baran Aksoy

Okul saldırısı sonrası kamera kurup ağladı! Tepkilerin ardından bakanlık inceleme başlattı

Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası kamera kurup ağladığı görüntüleri yayımlayan H.B. isimli sağlık çalışanı tepkilerin odağı oldu. Tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 13:45
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 13:49

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve saldırganla birlikte 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, H.B. isimli bir sağlık çalışanı yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada tepki topladı.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki çeken bir sağlık çalışanı hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta bir okul saldırısı sonrası 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti.
H.B. isimli bir sağlık çalışanı, saldırı sonrası ağladığı bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, H.B. hakkında idari inceleme başlattı.
H.B., eleştirilere 'Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın' şeklinde yanıt verdi.
Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı adli inceleme de başlattı.
H.B. sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu hemşire hakkında idari inceleme başlattı. Kahramanmaraş Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B., saldırı sonrasında aracında cep telefonu karşısında hıçkırarak ağladığı bir içerik üretti.

"BU KADAR İĞRENÇ OLMAYIN”

İçeriği sosyal medya hesaplarından paylaşan H.B., gelen yoğun eleştirilerin ardından ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenlere “Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın” sözleriyle cevap verdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATTI

Tepkilerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı, H.B. hakkında adli inceleme de başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul saldırısından yaralı kurtuldu, dehşet anını bu sözlerle anlattı: "Sınıfımıza girdi 'Kaçışınız yok' diye bağırdı"
Gülistan Doku dosyasında adı geçiyordu: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı!
