Okul saldırısı sonrası kamera kurup ağladı! Tepkilerin ardından bakanlık inceleme başlattı

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve saldırganla birlikte 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından, H.B. isimli bir sağlık çalışanı yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada tepki topladı.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu hemşire hakkında idari inceleme başlattı. Kahramanmaraş Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B., saldırı sonrasında aracında cep telefonu karşısında hıçkırarak ağladığı bir içerik üretti.
İçeriği sosyal medya hesaplarından paylaşan H.B., gelen yoğun eleştirilerin ardından ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenlere “Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın” sözleriyle cevap verdi.
Tepkilerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı, H.B. hakkında adli inceleme de başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.