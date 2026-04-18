Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devrede: Valilik yasakları açıkladı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okul saldırıları sonrası valilik kararıyla yeni önlemler uygulamaya kondu. Şanlıurfa Valiliği, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için bazı uygulamaların yasaklandığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 22:57

Valiliği, ve 'ta yaşanan okul saldırılarının ardından güvenliğe yönelik yeni tedbirlerin uygulamaya alındığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından okullarda alınacak yeni güvenlik tedbirlerini açıkladı.
İl genelindeki okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak, okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri önlemek ve özellikle giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla genel emir yayımlandı.
Okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen öğrenci velileri ve ziyaretçiler, okul bahçe kapısı girişinde karşılanacak ve usulüne uygun kontrol sonrası okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir.
Şanlıurfa ilindeki tüm okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklandı.
Karara aykırı hareket edenlere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacaktır.
Son günlerde Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen saldırı olaylarının ardından, eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin hususların yeniden değerlendirilerek ilave önlemler alınmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak, okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri önlemek ve özellikle giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla genel emir yayımlandığı bildirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE BEKLEMEK TOPLANMAK YASAKLANDI


Valilikten yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili sınırları içerisinde okullarda ve diğer eğitim kurumlarında; öğrenciler ve öğretmenlerin her tür olumsuzluk ve endişeden uzak olarak güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak, kamu güvenliği ve esenliğini temin etmek, okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri önlemek, özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde yaşanabilecek kavga, taciz ve benzeri olaylara fırsat vermemek, okul çevrelerinde rahatsızlık oluşturabilecek kişilerin bulunmasını engellemek, öğrencileri zararlı madde ve alışkanlıklardan korumak amacıyla aşağıda belirtilen ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere bu genel emrin yayınlanması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde karşılanarak burada usulüne uygun olarak yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir. Okullara veli ve ziyaretçilerin girişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Nöbet Hizmetleri ve Güvenlik Uygulamaları Yönergesine uygun olarak yapılacak, buna uygun olmayan girişlere izin verilmeyecektir. Şanlıurfa ilinde bulunan bütün okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre emniyet ve jandarma birimleri ile okul idareleri tarafından gerekli denetimler gerçekleştirilecek, yapılan tespitler doğrultusunda idari ve adli işlemler tesis edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#kahramanmaraş
#şanlıurfa
#siverek
#tedbirler
#Okul Güvenliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.