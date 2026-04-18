Şanlıurfa Valiliği, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından güvenliğe yönelik yeni tedbirlerin uygulamaya alındığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ Okul saldırılarının ardından yeni tedbirler devrede: Valilik yasakları açıkladı Şanlıurfa Valiliği, Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından okullarda alınacak yeni güvenlik tedbirlerini açıkladı. İl genelindeki okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak, okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri önlemek ve özellikle giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla genel emir yayımlandı. Okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen öğrenci velileri ve ziyaretçiler, okul bahçe kapısı girişinde karşılanacak ve usulüne uygun kontrol sonrası okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir. Şanlıurfa ilindeki tüm okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklandı. Karara aykırı hareket edenlere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacaktır.



Son günlerde Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen saldırı olaylarının ardından, eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin hususların yeniden değerlendirilerek ilave önlemler alınmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak, okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri önlemek ve özellikle giriş-çıkış saatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla genel emir yayımlandığı bildirildi.

OKUL ÇEVRELERİNDE BEKLEMEK TOPLANMAK YASAKLANDI



Valilikten yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili sınırları içerisinde okullarda ve diğer eğitim kurumlarında; öğrenciler ve öğretmenlerin her tür olumsuzluk ve endişeden uzak olarak güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak, kamu güvenliği ve esenliğini temin etmek, okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri önlemek, özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde yaşanabilecek kavga, taciz ve benzeri olaylara fırsat vermemek, okul çevrelerinde rahatsızlık oluşturabilecek kişilerin bulunmasını engellemek, öğrencileri zararlı madde ve alışkanlıklardan korumak amacıyla aşağıda belirtilen ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere bu genel emrin yayınlanması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda okula görüşmek, bilgi almak veya ziyaret amacıyla gelen bütün öğrenci velileri ve ziyaretçilerin, okul bahçe kapısı girişinde karşılanarak burada usulüne uygun olarak yapılacak kontrolün ardından okul idaresinin bilgisi dahilinde okula girişine izin verilecektir. Okullara veli ve ziyaretçilerin girişleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Nöbet Hizmetleri ve Güvenlik Uygulamaları Yönergesine uygun olarak yapılacak, buna uygun olmayan girişlere izin verilmeyecektir. Şanlıurfa ilinde bulunan bütün okulların bahçesinde, önlerinde ve çevresinde okul ile ilgisi olmayan kişi ve grupların bulunması, beklemesi ve toplanması yasaklanmıştır. Karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır. Bu konuda, sorumluluk alanlarına göre emniyet ve jandarma birimleri ile okul idareleri tarafından gerekli denetimler gerçekleştirilecek, yapılan tespitler doğrultusunda idari ve adli işlemler tesis edilecektir" ifadelerine yer verildi.