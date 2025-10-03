Okul servisi ile midibüs çarpıştı: 7 öğrenci yaralı

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan okul servisiyle midibüsün çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, Manavgat'ta Aşağı Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aydın idaresindeki okul servisiyle, Şeref Yıldırım'ın kullandığı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle serviste bulunan öğrencilerden H.K., İ.Ş., B.A., O.K.A., Y.M.A., R.D. ve M.S.Z. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.