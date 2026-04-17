Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde bir kişi tutuklanırken, emniyet mermilerin okula isabet ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ 'Okula mermi isabet etti' iddiasına emniyetten cevap Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açılması sonucu bir kişi tutuklandı, ancak emniyet mermilerin okula isabet ettiği iddialarını reddetti. Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açıldı. Emniyet, mermilerin herhangi bir eğitim kurumuna isabet etmediğini açıkladı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçlarından soruşturma yürütülüyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açılması ve mermilerin okula isabet ettiği iddiası ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu olay meskun mahalde ateş etmek suretiyle gerçekleşmiş olup, herhangi eğitim kurumu ile ilgisi bulunmadığı gibi herhangi bir eğitim kurumuna isabet de söz konusu değildir" denildi.

Olaya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığı, haklarında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan tahkikat yürütüldüğü, ayrıca genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan adli mercilere mevcutlu olarak sevk edildikleri belirtildi. Ayrıca şüphelilerden birinin tutuklandığı belirtildi.