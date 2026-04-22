Okula saldırı tehdidinde bulunan öğrenci tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yurt genelinde alarma geçildi. Birçok ilde okullara yönelik saldırı tehditlerine karşı emniyet tetikte bekliyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), öğrencilerin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşımlarda bulundu.
İddialar üzerine harekete geçen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili lise öğrencisi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde de 20 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın sınıf arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.