Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Okula saldırı tehdidinde bulunan öğrenci tutuklandı

Çorum'da bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağı yönünde paylaşımda bulunan lise öğrencisi tutuklandı. Tokat'ta da sınıf arkadaşlarına "Okulu tarayacağım, gelmeyin" şeklinde mesaj atan ortaokul öğrencisi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
GİRİŞ:
22.04.2026
06:32
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
06:40

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yurt genelinde alarma geçildi. Birçok ilde okullara yönelik saldırı tehditlerine karşı emniyet tetikte bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası ülke genelinde alarm verilirken, Çorum ve Tokat'ta okul saldırısı tehdidinde bulunan öğrenciler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 10. sınıf öğrencisi S.G., bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde ise 7. sınıf öğrencisi Y.K.'nın sınıf arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi.
Her iki olayla ilgili de emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı ve ilgili öğrenciler gözaltına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), öğrencilerin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda okula saldırı yapılacağına dair paylaşımlarda bulundu.

PROVOKATİF PAYLAŞIMA TUTUKLAMA

İddialar üzerine harekete geçen Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili lise öğrencisi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"OKULA GELMEYİN, TARAYACAĞIM"

Tokat'ın Niksar ilçesinde de 20 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda öğrenim gören 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın sınıf arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#tutuklama
#Provokatif Paylaşım
#Okul Saldırısı
#Öğrenci Tehdidi
#Yurt Genelinde Alarm
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.