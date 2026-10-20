Okula soslu makarna getirdi, 3 öğrenci zehirlendi

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İstanbul
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir okulda zehirlenme vakası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okulda bulunan 8 öğrenci, iddiaya göre arkadaşlarından birinin evden getirdiği soslu makarnadan yedi.
Bir süre sonra öğrencilerden 3’ünde bulantı ve kusma şikayetleri görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin makarnadan dolayı rahatsızlanmış olabileceği değerlendirilirken, zehirlenme şüphesinin araştırılması amacıyla gıdadan numune alınarak laboratuvarda inceleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.