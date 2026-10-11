Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi içir 12 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tokat'ta eğitime bir gün ara: Yüzlerce kişide zehirlenme şüphesi Tokat il merkezinde yaşanan salgın hastalık şikayetleri nedeniyle eğitim kurumlarında dezenfeksiyon çalışması yapılması amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapıldı. Bu nedenle eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Çalışmaların verimli yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

OKULLARDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

CUMA GÜNÜNDEN BU YANA BAŞVURULAR ARTTI

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde çeşitli sağlık şikayetleriyle hastanelere başvuruların yapılması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

11 Ekim 2026 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sağlık kuruluşlarına toplam 2 bin 914 vatandaşın başvurduğu bildirilen açıklamada, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin devam ettiği vurgulandı.

Tedavisi süren çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, şikayetlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildiridi.

Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içinde alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir; ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmeler Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır."