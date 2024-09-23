Okulda döner yiyen çocuk bir anda sınıftan fırladı: Öğretmeni Heimlich ile kurtardı

23 Eylül 2024 18:36 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 18:40

Amasya'da bir öğrenci okulunda öğle yemeği yerken tıkandı. Can havliyle sınıftan fırlayan çocuğa öğretmeni yardım etti. Heimlich manevrasıyla kurtulan çocuğun o anları kameraya yansıdı.

Amasya'da azi Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisi çocuk yemek yerken tıkandı. Döner yediği esnasında boğazına takılan çocuk o anda sınıfından koridora çıkarak yardım istemeye çalıştı. Öğretmenlerinin Heimlich manevrasıyla ölümden döndü.

Koridordaki öğretmenler Varol Er ve Tezcan Tetik'in aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencilerine müdahale edebildi.

KURTULAN BEKİR KÖSE: ALLAH ONA ÖMÜR CANLAR VERSİN

6.⁠ ⁠sınıf öğrencisi Bekir Köse, “Bugün yemeğimi aldım, açtım, gidiyordum. Ondan sonra bir anda büyük ısırık yaptım, boğazımda kaldı. Ondan sonra arkadaşlarıma söyledim, arkadaşlarım aldırmayınca ben de hemen dışarı koşarak çıktım. Ondan sonra öğretmenimiz geldi. Beni kurtardı. Boğazımda kalan şeyi manevra yaptı. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Allah ona ömür, canlar versin." dedi.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Tetik, "Bekir Köse isimli öğrencimizin, öğle arasında yemek yerken koridora bir anda koştuğunu gördük, fark ettik ve boğazına bir şey takıldığını düşündük. İlk önce Varol hocamız müdahalede bulundu. Sonrasında devamını ben getirdim. Heimlich manevrasını yaptık. Daha önceki eğitimlerden biz bu eğitimi almıştık. Dolayısıyla öğrencimizi bu şekildeki bir manevrayla kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu bütün öğretmenlerin ve personelin bilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.