02 May 2024 12:08 - Güncelleme : 02 May 2024 12:09
Okulda faciadan dönüldü! Ders sırasında alçıpan çöktü, yaralılar var
Elazığ’da bir lisede, içinde öğrencilerin bulunduğu sırada spor salonunun alçıpanı çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da meydanda gelen olay, Hilalkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda yaşandı.
Spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.
YARALI ÖĞRENCİLER VAR
Ekiplere haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı