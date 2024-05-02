Okulda faciadan dönüldü! Ders sırasında alçıpan çöktü, yaralılar var

02 May 2024 12:08 - Güncelleme : 02 May 2024 12:09

4 aydır kayıp çocuğun acı sonu! İşçiler buldu, anne ve arkadaşı tutuklandı

4 aydır kayıp çocuğun acı sonu! İşçiler buldu, anne ve arkadaşı tutuklandı

Erzurum'dan acı haber: Kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Erzurum'dan acı haber: Kavgayı ayırmak isterken şehit oldu

Elazığ'da meydanda gelen olay, Hilalkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda yaşandı.

Spor salonunda ders işlendiği sırada alçıpan çöktü. Olayda 6 öğrenci yaralandı.

YARALI ÖĞRENCİLER VAR

Ekiplere haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.