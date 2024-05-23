Okuldaki mezuniyet töreninde patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı

23 May 2024 21:33 - Güncelleme : 23 May 2024 21:54

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Gaziantep'te bir lisedeki mezuniyet kutlaması sırasında helyum gazlı balonlar patladı. Patlama anları ve sonrasında çıkan alevlerin saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda 8 öğrenci yaralandı.

BALONLAR BİR ANDA PATLADI

Olay Şahinbey ilçesi Ayıntap Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezuniyet kutlaması yapıldığı sırada helyum gazlı balonlar bir anda patladı.

YARALI ÖĞRENCİLER VAR

Patlama sonrası etrafı alevler kapladı. Patlama alanı yakınlarında bulunan 8 öğrenci yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan öğrencilerden 6'sı ayakta tedavi edilirken 2 öğrenci ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öğrencilerin durumlarını iyi olduğu öğrenilirken, helyum gazlı balonların patlama anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrenci ve velilerin bir arada bulunduğu esnada helyum gazlı balonların patlaması ve çıkan alevler dikkat çekti. O anlarda olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, patlamadan etkilenen ve yüzünde yanık oluşan bir kız öğrencinin acıyla sağa sola kaçışması da görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.