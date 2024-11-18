Okullar açıldı, trafik çilesi başladı! Araçlar milim milim ilerleyebildi

18 Kasım 2024 08:20 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:28

İstanbul’da okulların açılmasıyla trafik çilesi başladı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Sürücüler milim milim ilerleyebildi.

İstanbul’da haftanın ilk iş günüyle beraber sabah trafikte yoğunluk​ yaşandı. Bir de buna okulların da açılması dahil olunca hem araçlar hem de servisler yollarda kaldı.

BAZI NOKTALARDA TRAFİK​ DURDU

Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Avcılar​'da yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.