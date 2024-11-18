Okullar açıldı, trafik çilesi başladı! Araçlar milim milim ilerleyebildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Kasım 2024 08:20 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:28
İstanbul’da okulların açılmasıyla trafik çilesi başladı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Sürücüler milim milim ilerleyebildi.
İstanbul’da haftanın ilk iş günüyle beraber sabah trafikte yoğunluk yaşandı. Bir de buna okulların da açılması dahil olunca hem araçlar hem de servisler yollarda kaldı.
BAZI NOKTALARDA TRAFİK DURDU
Bazı noktalarda yer yer durma noktasında gelen trafik, özellikle ana arterlerde sürücülerin oldukça yavaş ilerlemesine sebep oldu. Avcılar'da yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı