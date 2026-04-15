Okullarda alarm! Gençler neden şiddete yöneliyor? Ali Murat Kırık'tan sosyal medya ve şiddet uyarısı!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda peş peşe yaşanan silahlı saldırılar infiale neden oldu. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı açıklamalarda saldırı olaylarının toplumsal boyutunu ve sosyal medyanın şiddet üzerindeki etkisini değerlendirdi. İşte Prof. Dr. Kırık'ın açıklamalarından satır başları...

Okullarda alarm! Gençler neden şiddete yöneliyor? Ali Murat Kırık'tan sosyal medya ve şiddet uyarısı!
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 17:56
15.04.2026
saat ikonu 18:04

Türkiye, iki gündür üst üste gelen okul saldırılarıyla sarsıldı. Dün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede, eski bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Saldırgan olayın ardından yaşamına son verdi. Bugün ise Kahramanmaraş’ta bir ortaokul hedef alındı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Okullarda alarm! Gençler neden şiddete yöneliyor? Ali Murat Kırık'tan sosyal medya ve şiddet uyarısı!

HABERİN ÖZETİ

Okullarda alarm! Gençler neden şiddete yöneliyor? Ali Murat Kırık'tan sosyal medya ve şiddet uyarısı!

Türkiye'de son iki günde yaşanan okul saldırıları, gençlerde artan şiddet eğiliminin sosyolojik dinamikleri ve sosyal medyanın etkisi bağlamında değerlendiriliyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede eski bir öğrencinin silahlı saldırısında 16 kişi yaralandı ve saldırgan yaşamına son verdi.
Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, gençlerdeki şiddet eğiliminin temel nedenleri olarak sosyal, ekonomik ve psikolojik baskıları, gelecek kaygısını, aidiyet duygusunun zayıflamasını ve iletişim kopukluğunu gösterdi.
Dijital dünyanın, şiddetin normalleşmesine ve görünür kılınmasına katkı sağladığı belirtildi.
Okulların hedef alınmasının toplumda güven krizine yol açtığı ifade edildi.
Şiddet içeren dijital oyunların ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının, şiddetin gerçek hayata taşınmasında etkili olduğu vurgulandı.
Art arda yaşanan bu iki saldırı, sadece bireysel şiddet vakaları olarak değil; toplumda derinleşen bir kırılmanın işareti olarak değerlendiriliyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı değerlendirmede, gençlerde artan şiddet eğiliminin arkasındaki sosyolojik dinamiklere ve sosyal medyanın etkisine dikkat çekti.

Gençlerde artan şiddet eğiliminin tek bir nedene indirgenemeyeceğini vurgulayan Kırık, bireysel öfkenin arkasında biriken sosyal, ekonomik ve psikolojik baskıların belirleyici olduğuna işaret etti. Özellikle gelecek kaygısı, aidiyet duygusunun zayıflaması ve iletişim kopukluğunun gençleri daha kırılgan hale getirdiğini belirten Kırık, bu kırılganlığın kontrol edilemeyen öfke patlamalarına zemin hazırladığını ifade etti.

Dijital dünyanın ise bu süreci hızlandıran ve görünür kılan bir alan haline geldiğine dikkat çekti.

“TOPLUMSAL ZAYIFLAMA OLDUĞU AŞİKAR”

Toplumdaki kırılma noktalarına işaret eden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, şunları söyledi:

''Peş peşe gelen bu saldırılar, insanların artık daha çabuk gerildiğini ve öfkesini kontrol etmekte zorlandığını gösteriyor. Küçük meseleler bile büyüyebiliyor, çünkü sabır ve empati giderek azalıyor. Bu durum sadece bireysel değil; geçim sıkıntısı, stres ve güvensizlik hissiyle de yakından ilgili. Buna doğrudan toplumsal çözülme demek ağır olabilir ama ciddi bir zayıflama olduğu aşikar. Kuralların ve ortak değerlerin etkisi azaldıkça insanlar kendi tepkilerini daha sert biçimde ortaya koyuyor. Okullarda yaşananlar ise bu durumun en hassas noktaya ulaştığını gösteriyor.''

OKULLAR GÜVENLİ DEĞİL Mİ?

Okulların hedef haline gelmesinin toplumda güven krizine yol açtığını belirten Kırık, şu ifadeleri kullandı:

''Okul dediğimiz yer, çocukların kendini güvende hissetmesi gereken bir alan. Bu alanların hedef haline gelmesi, “Artık hiçbir yer tam güvenli değil” duygusunu oluşturuyor. Bu da hem aileleri hem de öğrencileri sürekli bir tedirginliğe sürüklüyor. Ayrıca bu durum, sadece bir güvenlik sorunu değil. İnsanların zihninde güvenli alan fikri zedeleniyor. Bu kırılma bir kez oluştuğunda, toplumsal kaygı daha hızlı yayılıyor ve günlük hayatı da etkiliyor.''

“GENÇLER ŞİDDETİ ÇIKIŞ YOLU OLARAK GÖRÜYOR”

Gençlerde artan gelecek kaygısının şiddeti tetiklediğine dikkat çeken Kırık, bu sözlerle dikkat çekti:

''Birçok genç kendini maalesef anlaşılmamış hissediyor. Ne istediğini anlatamıyor, gelecek konusunda da net bir umut göremiyor. Bu birikim, zamanla öfkeye dönüşebiliyor. Öfkesini yönetemeyen genç için şiddet, adeta bir çıkış yolu gibi görünebiliyor.''

SOSYAL MEDYA VE ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLARIN ETKİSİ

Şiddetin dijital dünyada normalleştiğine dikkat çeken Kırık, özellikle kontrolsüz kullanımın riskine vurgu yaptı:

''Dijital oyunlar burada doğrudan sebep olmamakla birlikte etkileyici bir unsur. Özellikle şiddet içeren oyunlar uzun süre oynandığında, “vurmak, yok etmek, kazanmak” gibi davranışlar sıradanlaşabiliyor. Gerçek hayatla oyun arasındaki sınır zayıfsa, bu etki daha da artıyor. Sorun oyunun kendisinden çok, kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımda…''

''ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN TEHLİKE ÇOK BÜYÜK''

Sosyal medyanın dili sertleştirdiğini ve şiddeti görünür kıldığını belirten Kırık, şöyle devam etti:

''Sosyal medyada en çok dikkat çeken şeyler bildiğiniz gibi genelde en uç olanlar... Bu yüzden şiddet içeren görsel, video ve fotoğraflar daha fazla öne çıkıyor. İnsanlar bunları sık sık gördükçe, bir süre sonra alışmaya başlıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için tehlike çok büyük… Bir de anonimlik var tabii. İnsanlar yüz yüze söylemeyecekleri sözleri orada rahatça söyleyebiliyor. Bu da dili sertleştiriyor. Zamanla bu sertlik, sadece ekranda kalmıyor, gerçek hayata da taşabiliyor. Netice de günümüzdeki manzaralar ortaya çıkıyor…''

“ŞİDDET, ‘FARK EDİLME’ ARACINA DÖNÜŞEBİLİR”

Saldırı görüntülerinin yayılmasının yeni olayları tetikleyebileceği uyarısında bulunan Kırık, şu değerlendirmede bulundu:

''Bu tür görüntüler bazı kişiler için örnek haline gelebilir. Özellikle dikkat çekmek isteyen biri, bu yolu bir “fark edilme” yöntemi olarak görebilir. Bu da yeni olayların önünü açabilir. Özellikle şiddet ve gösterişe ayrı parantez açmak lazım… Bugün birçok kişi görünür olmak istiyor. Sosyal medya ve oyunlardaki sürekli öne çıkma isteği, bazı kişilerde gerçek hayata da yansıyor. Şiddet bile bir anda dikkat çekmenin yolu gibi algılanabiliyor. Bu yüzden bu içeriklerin yayılma biçimi oldukça kritik. Cezai yaptırımlar artmadığı müddetçe bu tip sorunlar artarak devam edebilir.''

