TGRT Haber
29°
Gündem
Okulların başlamasıyla 43 ili birleştiren 'kilit kavşak' görüntülendi: Yoğunluk giderek artıyor

Okullarda uyum haftasının başlaması ve yeni eğitim-öğretim yılının tüm kademelerde açılmasına bir hafta kalmasıyla trafikte hareketlilik arttı. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" yoğunluğu havadan görüntülendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 02:08
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 02:11

'nin 43 ili birbirine bağlayan "kilit kavşak" noktası hafta sonu kilitlendi. Tatilden dönen insanların yoğunluğu karayollarında sıkışıklığa neden oldu.

Okulların başlamasıyla 43 ili birleştiren 'kilit kavşak' görüntülendi: Yoğunluk giderek artıyor

OKULLARIN AÇILMASI TRAFİĞİ BAŞLADI

Özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kalması bu etkiyi gösterdi. 1 Eylül itibarıyla anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası eğitiminin de dönüş yolculuğunu etkilediği görüldü. Tatilden dönen ailelerin okul hazırlıkları için yola çıkmasıyla yoğunluk daha da arttı.

Okulların başlamasıyla 43 ili birleştiren 'kilit kavşak' görüntülendi: Yoğunluk giderek artıyor

43 İLİ BİRLEŞTİREN "KİLİT KAVŞAK" KİLİTLENDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan havadan görüntülendi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu tatilinden dönen vatandaşlar karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde araçlar yavaş ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluğun etkili olduğu noktalarda İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görev aldı. Kara yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi.

Okulların başlamasıyla 43 ili birleştiren 'kilit kavşak' görüntülendi: Yoğunluk giderek artıyor
TGRT Haber
