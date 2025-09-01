Okulların başlamasıyla 43 ili birleştiren 'kilit kavşak' görüntülendi: Yoğunluk giderek artıyor

Kırıkkale'nin 43 ili birbirine bağlayan "kilit kavşak" noktası hafta sonu kilitlendi. Tatilden dönen insanların yoğunluğu karayollarında sıkışıklığa neden oldu.

OKULLARIN AÇILMASI TRAFİĞİ BAŞLADI

Özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kalması bu etkiyi gösterdi. 1 Eylül itibarıyla anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için başlayan uyum haftası eğitiminin de dönüş yolculuğunu etkilediği görüldü. Tatilden dönen ailelerin okul hazırlıkları için yola çıkmasıyla yoğunluk daha da arttı.

43 İLİ BİRLEŞTİREN "KİLİT KAVŞAK" KİLİTLENDİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu tatilinden dönen vatandaşlar karayollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde araçlar yavaş ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yoğunluğun etkili olduğu noktalarda İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görev aldı. Kara yolundaki araç trafiği havadan görüntülendi.