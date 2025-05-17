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Olası İstanbul depremi için çok çarpıcı analiz! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler

Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu şehirlerden biri olan Konya, önceki gün 5.2 ile sallandı. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde hissedilerek paniğe neden olan deprem sonrası gözler olası Marmara depremine çevrildi. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir açıklama geldi. Bektaş, Konya’daki 5,2’lik depremin ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan deprem riskine dikkat çekti. Tuz Gölü Fayı’nın 6,5 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirten Bektaş, Marmara’da beklenen depremin ise büyük enerji biriktiremeyen zayıf fay hattında gerçekleşeceğini açıkladı.

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Olası İstanbul depremi için çok çarpıcı analiz! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 10:50

Konya’da dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu yeniden vurguladı. Son bir ayda İstanbul, Ordu, Kütahya, Muğla ve Konya gibi farklı şehirlerde yaşanan depremlerle birlikte gözler, yurt genelindeki sismik risklere çevrildi.

'BU BİR TESADÜF DEĞİL'

Bektaş, farklı bölgelerde meydana gelen depremlerin birbirinden bağımsız olmadığına dikkat çekerek. “Türkiye’nin hemen her yeri deprem tehlikesi altında. Son dönemde yaşanan sarsıntılar bir rastlantı değil. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar gibi illerde sismik aktivite giderek artıyor. Bu tablo, önümüzdeki süreçte daha fazla depremin
yaşanabileceğine işaret ediyor” dedi.

Olası İstanbul depremi için çok çarpıcı analiz! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler

TUZ GÖLÜ FAYI İÇİN KRİTİK UYARI

Özellikle Tuz Gölü çevresine değinen Prof. Dr. Bektaş, son 50 yılda bu bölgede yıkıcı bir depremin yaşanmadığını ancak bunun tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini söyledi. “Tuz Gölü Fayı, 6 ile 6,5 büyüklüğünde deprem üretme
potansiyeline sahip. Bugüne dek sadece orta büyüklükte sarsıntılar yaşandı ama bu durum fayın sessiz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor” şeklinde konuştu.

Olası İstanbul depremi için çok çarpıcı analiz! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler

MARMARA DEPREMİ HAKKINDA YENİ TAHMİN

Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara’da beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çeken bir analiz paylaştı. Marmara fayının batıdan doğuya doğru kırıldığını ifade eden Bektaş, “1912 Ganos ve 1999 İzmit depremleri güçlü fay
hatlarında M7’den büyük depremler üretti. Ancak bu iki güçlü fay arasında kalan Merkezi Marmara Fayı daha zayıf bir yapıya sahip ve büyük deprem enerjisi biriktiremiyor” dedi.

Olası İstanbul depremi için çok çarpıcı analiz! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan sözler

Zayıf fay hattının daha önce 1963 Adalar (M6,4) ve 2025 Silivri (M6,2) depremleriyle kırıldığını hatırlatan Bektaş, “Gelecekte Marmara’da yaşanacak depremin, tıpkı San Andreas Fayı’nda olduğu gibi, bu sürünen (creep) yapıya sahip zayıf segmentte meydana gelmesi muhtemel” değerlendirmesinde bulundu.

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