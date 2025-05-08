Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Sezonu kapattı

Devre arasında Beşiktaş’tan Monaco’ya kiralanan Al-Musrati’den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu, baldırındaki sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş’tan ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’ya kiralanan Al-Musrati’den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.
Fransa Ligue 1’de hafta sonunda Lyon ile karşılaşacak olan Monaco’da Al-Musrati’nin son durumu netleşti. Geçtiğimiz hafta St. Etienne’le deplasmanda oynanan maçta oyuna sonradan giren Libyalı oyuncu, kısa süre sonra sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Fransız basınından Nice-Matin’de yer alan habere göre, baldırında yaşadığı problem nedeniyle bu sabahki antrenmana katılamayan Al-Musrati, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Devre arasında Beşiktaş’tan kiralık olarak ayrılıp Monaco’ya imza atan deneyimli orta saha, Fransız ekibiyle 11 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asist yaptı.