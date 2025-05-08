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 | Suat Vilgen

Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Sezonu kapattı

Devre arasında Beşiktaş’tan Monaco’ya kiralanan Al-Musrati’den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcu, baldırındaki sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Sezonu kapattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 14:18

Beşiktaş’tan ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’ya kiralanan Al-Musrati’den kötü haber geldi. Deneyimli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtildi.

Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Sezonu kapattı
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ANTRENMANA ÇIKMADI

Fransa Ligue 1’de hafta sonunda Lyon ile karşılaşacak olan Monaco’da Al-Musrati’nin son durumu netleşti. Geçtiğimiz hafta St. Etienne’le deplasmanda oynanan maçta oyuna sonradan giren Libyalı oyuncu, kısa süre sonra sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fransız basınından Nice-Matin’de yer alan habere göre, baldırında yaşadığı problem nedeniyle bu sabahki antrenmana katılamayan Al-Musrati, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Sezonu kapattı
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1 GOL, 1 ASİSTİ VAR

Devre arasında Beşiktaş’tan kiralık olarak ayrılıp Monaco’ya imza atan deneyimli orta saha, Fransız ekibiyle 11 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asist yaptı.

ETİKETLER
#beşiktaş
#sakatlık
#sakatlık
#Monaco
#al-musrati
#al musrati
#Beşiktaş Haberleri
#Spor
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