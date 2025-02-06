Ölçüm yapınca yolun kendisine ait olduğunu fark etti! Sokağı demir bariyerlerle çevreledi

06 Şubat 2025 16:04 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:16

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ölçüm yaptığı yolun kendisine ait olduğunu iddia ederek sokağı demir bariyerlerle kapattı. Konu ile konuşan vatandaş, "Bize, ‘Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz' dediler. Biz de çevirdik, sonuç bu" dedi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan İhsaniye Sokak'ta Ayhan Kılıç, kendi arsası üzerinde yer aldığını öne sürdüğü kısmı demir bariyerlerle kapattı. Kılıç, belediyeye başvurduğunu ve yapılan ölçümlerde söz konusu alanın kendisine ait olduğunun belirtildiğini ifade etti.

"BELEDİYEYE BIRAKMAK GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ayhan Kılıç, "Burayı kapatma sebebimiz burayı ölçtük ve belediyeye müracaat ettik. Bize, ‘Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz' dediler. Biz de çevirdik, sonuç bu. Daha önce de evim burada bulunuyordu. 1960 yılından beri burası benim. Ancak yapı yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Osman Tabak döneminde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Daha sonra biz çevrelemiştik ama ölçüm yaptıktan sonra orasının da bize ait olduğunu görünce tekrar çevirdik. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar" dedi.