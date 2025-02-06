Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe sayesinde trafik cezasını iptal ettirdi! 'Başkalarına da tavsiye ediyorum'

06 Şubat 2025 10:49 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:12

Tokat'ta servis şoförü Mehmet Can Duran yapay zekaya yazdırdığı dilekçe sayesinde trafik cezası ödemekten kurtuldu. Duran, "Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" diyerek durumu anlattı.

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Okul servisi Mehmet Can Duran birkaç hafta önce öğrenci indirdikten sonra yaya geçidinde durarak bir yayaya yol verdi. Bu sırada arka araçta bulunan fahri müfettiş, durak dışında yolcu indirdiği gerekçesiyle ceza yazdı. Cezanın haksız yere yazıldığını savunan Duran ilginç bir yöntem buldu.

YAPAY ZEKADAN YARDIM İSTEDİ

Avukata para vermek istemeyen Daran, yapay zekadan yardım istedi. Yapay zekanın hazırladığı direkçe ile Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Yapay zekanın yazdığı dilekçede, fahri müfettişin yazdığı cezaya ait herhangi bir görsel veya belge olmadığı belirtilirken mahkeme, 3 haftada mahkeme Daran'ı haklı bularak cezayı iptal etti.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE 2 BİN 400 TL'LİK CEZADAN KURTULDUM"

Avukat tutmanın kendisi için maddi olarak zorlayıcı olacağını düşündüğünden yapay zekadan yardım aldığını belirten Mehmet Can Duran, "Eğer avukat tutmuş olsaydım, davanın olumsuz sonuçlanması durumunda ekstra bir mali yük altına girecektim. Yapay zekadan aldığım yardım sayesinde ise cezamı iptal ettirerek 2 bin 400 TL'yi cebimde tuttum. Birkaç saatimi ayırarak bu çözümü buldum ve cezamı ödemekten kurtuldum. Yapay zeka olmasaydı, bir günlük kazancımı boşuna vermek zorunda kalacaktım" dedi.

Vatandaşların genellikle uğraşmak istemediği durumlarla karşılaştığında başvurdukları yapay zekanın, haklı davalarda hakkın aranması açısından önemli bir araç olabileceğini vurgulayan Duran, "Kabullenmek yerine, hakkımızı aramak çok önemli. Yapay zeka sayesinde 2 bin 400 TL'lik cezadan kurtuldum, bu deneyimi başkalarına da tavsiye ederim" şeklinde konuştu.