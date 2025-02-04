DeepSeek için çok konuşulacak karar! Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu ajansı

04 Şubat 2025 17:14 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:16

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı. İmzalanan kararda; Hükümet ve İstihbarat çalışanlarının, Çin'in ürettiği ve ChatGPT'den sonra en fazla indirilen yapay zeka modeli olan DeepSeek'in güvenlik sorunu teşkil ettiği bildirildi.