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DeepSeek için çok konuşulacak karar! Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu ajansı
04 Şubat 2025 17:14 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:16
DeepSeek için çok konuşulacak karar! Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı. İmzalanan kararda; Hükümet ve İstihbarat çalışanlarının, Çin'in ürettiği ve ChatGPT'den sonra en fazla indirilen yapay zeka modeli olan DeepSeek'in güvenlik sorunu teşkil ettiği bildirildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Deepseek'in hükümete ait cihazlarda yasaklanmasına yönelik kararı imzaladı. Burke, ülkesinin "ulusal risk" olarak tanımladığı şeyleri yasaklamaktan çekinmeyeceğini, bu yasağın, uygulamanın ait olduğu ülkeden dolayı değil, hükümete yönelik barındırdığı riskler nedeniyle getirildiğini söyledi.

Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı! DeepSeek güvenlik sorunu olarak bildirildi - 1. Resim

"ÇOK BÜYÜK RİSK TAŞIYOR!"

Karara göre, DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımına yasak getirilirken kamu çalışanları uygulamayı kişisel cihazlarında kullanabilecek.

Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı! DeepSeek güvenlik sorunu olarak bildirildi - 2. Resim

Öte yandan kamu kurumlarının, "uygulamanın bütün cihazlardan silindiğine dair" raporu İçişleri Bakanlığına iletmeleri gerekiyor.

Haberde, hükümetin bu yasağı, ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında "Avustralya hükümetine karşı çok büyük bir risk barındırdığına" yönelik tavsiyesine istinaden koyduğu ifade ediliyor.

DEEPSEEK NEDİR?

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı! DeepSeek güvenlik sorunu olarak bildirildi - 3. Resim

Dünya çapında, kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Hükümet ve İstihbarat çalışanlarına yapay zeka yasaklandı! DeepSeek güvenlik sorunu olarak bildirildi - 4. Resim

ABD Donanması, Texas eyaleti ve İtalya, DeepSeek hakkında Avustralya ile benzer kararlar almıştı.

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Kaynak: Anadolu ajansı

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