Akıllı telefonların yerini alacak bir yapay zeka cihazı geliyor: OpenAI doğruladı

04 Şubat 2025 12:11 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:19

OpenAI CEO'su Sam Altman, eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile sesli komutlarla çalışan, geleneksel akıllı telefonlara benzemeyen bir yapay zeka cihazı geliştirdiklerini doğruladı. Cihazın hangi formda olacağı netleşmemiş olsa da, Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi önceki YZ destekli cihazlardan farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl OpenAI ile eski Apple tasarımcısı Jony Ive'ın, günümüzdeki akıllı telefonlara benzemeyen yapay zeka destekli bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. OpenAI kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman, bu cihazla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Sam Altman, Koreli yayın organı The Elec'e verdiği bir röportajda yapay zeka cihazının varlığını doğruladı ve OpenAI'ın bu ürünü "birden fazla şirketle ortaklıklar kurarak geliştirmeye başlamak istediğini" sözlerine ekledi. Aynı röportajda "YZ, bilgisayarlarla etkileşim şeklimizde temel bir değişiklik gerektirecek" diyen yönetici, sesin kullanıcı arayüzü aracı haline geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Altman'ın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, OpenAI'ın yapay zeka cihazını ekseriyetle sesli komutlar kontrol edecek.

OPENAI'IN YAPAY ZEKA CİHAZI NEYE BENZEYECEK?

Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi sesle çalışan yapay zeka aygıtlarını daha önce de görmüştük. Her iki cihaz da sırasıyla küçük bir projektör ve ekrana ek olarak sesli komutlarla çalışıyordu. Humane AI Pin göğse monte edilen bir cihazken, Rabbit R1 küçük bir ekrana sahip cep dostu bir üründü.

Son zamanlarda akıllı gözlüklerin de yeniden bir trend haline geldiğini gördük. CES 2025'te ChatGPT tarafından desteklenen bir sürü yeni akıllı gözlük tanıtıldı. Ancak bu konuda en başarılı ürün Ray-Ban Meta serisi. Bu gözlükler Meta'nın kendi yapay zeka modellerini kullanıyor ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde bir milyondan fazla sattığını açıkladı.

Öte yandan, çeşitli form faktörlerinde üretilen yapay zeka aygıtları da var; kablosuz kulaklıklar, kolye uçları, kolyeler ve daha fazlasını gördük. Dolayısıyla OpenAI tarafından geliştirilen cihazın da tamamen farklı bir tasarıma sahip olması mümkün.

Rabbit R1 ve Humane AI Pin

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Sam Altman, The Elec'e OpenAI'ın YZ cihazlarında kullanılmak üzere kendi silikonlarını geliştirdiğini de söyledi. Ancak prototip bir yapay zeka cihazının tamamlanmasının bile birkaç yıl alacağı biliniyor. Bu da, ChatGPT tarafından desteklenen, OpenAI imzalı bir cihazın yakın zamanda piyasaya çıkmayacağı anlamına geliyor.

Jony Ive geçen yıl New York Times'ta yayınlanan bir haberde OpenAI ile yeni bir donanım üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu açıklama, nisan ayında ikilinin telefona benzemeyen bir yapay zeka cihazı üzerinde çalıştığına dair ilk söylentilerin ardından geldi.