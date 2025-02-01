OpenAI, DeepSeek R1 rakibini piyasaya sürdü: İşte o3-mini özellikleri

01 Şubat 2025 09:23 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:23

Çinli DeepSeek, R1 modeli ile ortalığı kasıp kavururken yapay zeka sektörünün öncülerinden OpenAI’ın cevabı gecikmedi. Şirket, o3-mini adlı yeni akıl yürütme modelini ChatGPT uygulamasına ve API hizmetlerine entegre etti. İşte OpenAI o3-mini özellikleri.

OpenAI CEO’su Sam Altman, tam iki hafta önce o3-mini’nin “birkaç hafta içinde” yayınlanacağını duyurmuştu ve o gün geldi çattı. Şirket, DeepSeek R1 teknolojisine rakip olarak çıkardığı en yeni o3-mini akıl yürütme modelini hem ChatGPT uygulamasına hem de API hizmetlerine entegre etti.

OPENAI O3-MINI NEDİR?

Aralık ayında OpenAI’ın 12 günlük “ship-mas” duyurularının bir parçası olarak açıklanan o3-mini, matematik, kodlama ve bilim alanlarında o1 ile aynı performansı sergilemek üzere tasarlandı ve mevcut akıl yürütme modelinden daha hızlı yanıt vermesi amaçlanıyor. OpenAI, o3-mini’nin o1-mini’den yüzde 24 daha hızlı yanıt vereceğini ve daha doğru cevaplar sağlayacağını söylüyor.

Tıpkı o1-mini gibi, bu yeni model de yalnızca bir yanıt vermekle kalmayıp, cevabı nasıl oluşturduğunu da gösterecek.

OpenAI, aralık ayında o3 modelinin o1’den daha iyi performans gösterdiğini belirten bazı erken aşama kıyaslamalar sağlamıştı ve şimdi de o3-mini’nin kodlama ve akıl yürütme görevlerinde o1’den daha iyi performans göstereceğini, üstelik bunu daha düşük maliyet ve gecikme süresiyle yapacağını söyledi. Geliştiriciler, o3-mini’yi OpenAI’ın API hizmetleri aracılığıyla, Chat Completions API, Assistants API ve Batch API gibi platformlarda kullanabilecek.

Ücretli kullanıcılar, OpenAI’ın “ChatGPT’deki en iyi kodlama seçeneği” olarak tanımladığı ve biraz daha uzun sürede yanıt üreten daha yüksek zeka seviyesine sahip yanıtlar sunan o3-mini-high modelini de seçebilecek. Ek olarak o3-mini, yanıtları web kaynaklarına bağlantılar ekleyerek sunmak için arama özelliğiyle de çalışacak.

OPENAI O3-MINI MODELİ NASIL KULLANILIR?

Bu, aynı zamanda ücretsiz ChatGPT kullanıcılarının ilk kez OpenAI’ın akıl yürütme modellerini deneyimleyebileceği bir an olacak. Microsoft’un kısa süre önce o1 modelini tüm Copilot kullanıcıları için ücretsiz hale getirmesi ve DeepSeek’in yapay zeka dünyasını sarsmasının ardından, OpenAI de bu adımı attı.

Kullanıcılar, ChatGPT’de sohbet çubuğundaki "Reason" (Akıl Yürütme) özelliğini seçerek o3-mini’yi ücretsiz olarak deneyebilirler. Öte yandan o3-mini, ChatGPT Plus, Team ve Pro kullanıcıları için dünya çapında kullanıma sundu ve ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları için mesaj limitini üç kat artırarak günde 150 mesaja çıkardı. Aylık 200 dolarlık Pro kullanıcıları ise o3-mini’ye sınırsız erişim hakkına sahip olacak.