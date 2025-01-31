OpenAI ve DeepSeek arasındaki Yapay Zekâ krizi büyüyor!

31 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:27

OpenAI, Çin merkezli DeepSeek’in ChatGPT’yi taklit ettiğini öne sürerek soruşturma başlattı. DeepSeek, çok daha az maliyetle güçlü bir yapay zekâ modeli geliştirdiğini iddia ederek teknoloji dünyasını sarstı. OpenAI’nin suçlamaları, yapay zekâ sektöründe "adil kullanım" ve "haksız kopyalama" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Son günlerde teknoloji dünyasında büyük bir yapay zekâ tartışması yaşanıyor. Çin merkezli yapay zekâ laboratuvarı DeepSeek, ABD’li rakiplerini zor durumda bırakırken, OpenAI ve Microsoft’un bu yeni oyuncuya karşı harekete geçtiği belirtiliyor. DeepSeek'in, OpenAI'nin modellerini izinsiz kopyalayarak kendi yapay zekâ sistemini geliştirdiği iddiaları gündemde.

DeepSeek Neden Korkutuyor?

DeepSeek, ChatGPT benzeri bir yapay zekâ modeli geliştirdiğini duyurdu. Ancak asıl olay, bunu ABD merkezli şirketlerden çok daha az maliyetle ve daha az işlem gücüyle başardığını iddia etmesi oldu. Bu durum, büyük teknoloji şirketlerinin bugüne kadar savunduğu "Yapay zekâ ilerlemesi için milyarlarca dolarlık yatırım ve devasa enerji kaynakları gerekir" tezini sarsmış durumda.

DeepSeek'in bu çıkışı, sadece teknoloji sektöründe değil, yatırımcılar arasında da büyük yankı uyandırdı. Birkaç saat içinde piyasada milyarlarca dolarlık değer kaybı yaşanırken, ABD’nin dev teknoloji firmaları bu yeni rakibe karşı strateji belirlemeye çalışıyor.

OpenAI: "Bizi Kopyaladılar" İddiası

Son gelişmelere göre, OpenAI ve en büyük destekçisi Microsoft, DeepSeek’in OpenAI’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Bloomberg ve Financial Times’ın haberlerine göre, OpenAI, DeepSeek’in kendi modellerini "distillasyon" yöntemiyle taklit ettiğini düşünüyor.

OpenAI sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada, “DeepSeek’in modellerimizi izinsiz şekilde kopyaladığına dair bazı göstergeler var. Konuyu detaylı inceliyoruz ve gelişmeleri paylaşacağız” dedi.

Peki, "distillasyon" ne demek? Bu yöntem, büyük yapay zekâ modellerinin daha küçük sistemler üzerinde taklit edilerek yeniden eğitilmesi anlamına geliyor. Yani, DeepSeek’in ChatGPT’yi analiz ederek kendi modelini eğitmiş olabileceği iddia ediliyor. Ancak bu, doğrudan "çalma" anlamına gelmiyor ve yapay zekâ dünyasında sıkça kullanılan bir teknik.

İroni: OpenAI de Benzer Şeylerle Suçlanıyor

Buradaki en büyük ironi, OpenAI’nin de benzer suçlamalarla karşı karşıya olması. Şirket, New York Times başta olmak üzere birçok içerik üreticisi tarafından, yapay zekâ modellerini eğitirken internet üzerindeki verileri izinsiz kullanmakla suçlanıyor. Hatta OpenAI, bunu reddetmek yerine, içeriğin "adil kullanım" (fair use) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Bu durumu en iyi özetleyen başlıklardan biri, 404 Media’nın attığı şu manşet oldu:

“OpenAI, DeepSeek’in OpenAI’nin bizden çaldığı verileri çaldığından şüpheleniyor.”

Yapay Zekâ Sektöründe Kurallar Belirlenmeli mi?

Bazı uzmanlar, OpenAI’nin bu tepkisini "kıskançlık" olarak yorumlarken, daha iyimser düşünenler ise şirketin yapay zekâ sektörüne belli kurallar getirmeye çalıştığını söylüyor.

Cornell Üniversitesi'nden Lutz Finger, “Eğer DeepSeek bu yöntemi kullanmadıysa şaşırırım” diyerek yapay zekâ dünyasında distillasyonun oldukça yaygın bir uygulama olduğunu belirtti. Teknoloji yatırımcısı Bill Gurley ise, "Büyük dil modelleri (LLM) konusundaki çoğu ilerleme zaten başka yerlerden ödünç alınmış durumda" diyerek OpenAI'nin de aynı yöntemi kullandığını ima etti.

Eski OpenAI yöneticilerinden Zack Kass ise, DeepSeek’in ChatGPT’ye büyük ölçekli sorgular yaparak kendi modelini eğitmiş olabileceğini, bunun da OpenAI’nin API kullanım şartlarını ihlal edebileceğini söyledi.