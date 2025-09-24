Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Öldüren lokma! Küçük Eylül'ün acı sonu

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Eylül Sözeri, okulda yediği kekin boğazına kaçması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 15:26

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 9 yaşındaki bir öğrenci, okulda yediği kekin boğazına kaçmasıyla hayatını kaybetti. 3. sınıf öğrencisi Eylül Sözeri'ye müdahale öğretmenleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de öğrenciye müdahale etti ancak Eylül kurtarılamadı.

HEİMLİCH MANEVRASI İŞE YARAMADI

İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Sözeri, öğle tatilinde okulda yediği kekin boğazına kaçması üzerine fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesiyle öğretmenleri müdahale etti. Öğretmenler, ve ilk yardım uygulamalarıyla küçük öğrenciyi kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptı.

Öldüren lokma! Küçük Eylül'ün acı sonu

Durumu ağır olan Eylül Sözeri, ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öldüren lokma! Küçük Eylül'ün acı sonu

Eylül Sözeri'nin eniştesi Erol Karayılan İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Eylül okulda öğle arası yediği kek boğazına kaçmış. Orada fenalaşan Eylül'e ilk müdahaleyi öğretmenleri yapmış. Daha sonra sağlık ekipleri müdahale ederek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" dedi.

Öldüren lokma! Küçük Eylül'ün acı sonu

Minik Eylül için Kalaba Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Avanos İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Avanos Kaymakamı Osman Bilici, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Windows 11 zorunluluğu PC donanım satışlarını patlattı
ABD donanma gemisinde feci kaza! Savaş jeti denize düştü
ETİKETLER
#istanbul
#kayseri
#heimlich manevrası
#Çocuk Ölümü
#Okul Trajedi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.