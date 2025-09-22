Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Windows 11 zorunluluğu PC donanım satışlarını patlattı

Jon Peddie Research'ün raporuna göre PC oyun donanımı pazarı, Windows 11'in getirdiği donanım zorunluluklarının da etkisiyle 2025'te yüzde 35 büyüyerek 44,5 milyar dolara ulaştı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 15:42

PC oyun ekosistemi, Jon Peddie Research (JPR) tarafından yayınlanan son rapora göre son yılların en güçlü dönemlerinden birine girdi. Araştırma firması, 2025'te PC oyun donanımı satışlarında yüzde 35'lik rekor büyüme kaydedildiğini ve toplam satış hacminin 44,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

JPR'nin verilerine göre pazar yalnızca bir yıllık dönemde dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi. 2024'te 33 milyar dolar seviyesinde bulunan satışlar, 2025'te 44,5 milyar dolara yükseldi. Uzmanlar, 40 milyar doların üzerindeki hacmin 2028'e kadar korunacağını, hatta yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Windows 11 zorunluluğu PC donanım satışlarını patlattı

PC PAZARI NEDEN BÜYÜYOR?

Araştırma, masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarının yanı sıra ekran kartı üretici ortaklarının (AIB) sunduğu ürünleri ve oyuncu ekipmanlarını kapsıyor.

Yaşanan keskin artışın en önemli nedenlerinden biri olarak Microsoft'un yeni işletim sistemi gösterildi. Yazılım devinin getirdiği donanım gereksinimlerinin, oyuncuları mevcut sistemlerini yükseltmeye veya doğrudan yeni hazır bilgisayarlar satın almaya yönelttiği değerlendirmesi yapıldı.

Windows 11 zorunluluğu PC donanım satışlarını patlattı

JPR'nin oyun teknolojileri kıdemli analisti Ted Pollak durumu şöyle özetliyor:

"Microsoft Windows işletim sistemi tarihinde daha önce hiç zorunlu donanım geçişiyle karşılaşılmamıştı. Ekran kartı değiştirerek çözülemeyen bir durumla karşı karşıyayız. 100 milyondan fazla oyuncunun işlemcilerini yenilemesi gerekiyor. Aynı zamanda anakart değişimini ve büyük olasılıkla RAM yükseltmesini zorunlu kılıyor."

Windows 11 zorunluluğu PC donanım satışlarını patlattı
ETİKETLER
#windows 11
#Pc Oyunları
#Oyun Donanımı
#Pc Oyun Pazarı
#Oyuncu Ekipmanları
#Donanım Satışları
#Teknoloji
