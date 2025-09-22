Windows 11 zorunluluğu PC donanım satışlarını patlattı

PC oyun ekosistemi, Jon Peddie Research (JPR) tarafından yayınlanan son rapora göre son yılların en güçlü dönemlerinden birine girdi. Araştırma firması, 2025'te PC oyun donanımı satışlarında yüzde 35'lik rekor büyüme kaydedildiğini ve toplam satış hacminin 44,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

JPR'nin verilerine göre pazar yalnızca bir yıllık dönemde dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi. 2024'te 33 milyar dolar seviyesinde bulunan satışlar, 2025'te 44,5 milyar dolara yükseldi. Uzmanlar, 40 milyar doların üzerindeki hacmin 2028'e kadar korunacağını, hatta yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

PC PAZARI NEDEN BÜYÜYOR?

Araştırma, masaüstü ve dizüstü bilgisayar satışlarının yanı sıra ekran kartı üretici ortaklarının (AIB) sunduğu ürünleri ve oyuncu ekipmanlarını kapsıyor.

Yaşanan keskin artışın en önemli nedenlerinden biri olarak Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11 gösterildi. Yazılım devinin getirdiği donanım gereksinimlerinin, oyuncuları mevcut sistemlerini yükseltmeye veya doğrudan yeni hazır bilgisayarlar satın almaya yönelttiği değerlendirmesi yapıldı.

JPR'nin oyun teknolojileri kıdemli analisti Ted Pollak durumu şöyle özetliyor:

"Microsoft Windows işletim sistemi tarihinde daha önce hiç zorunlu donanım geçişiyle karşılaşılmamıştı. Ekran kartı değiştirerek çözülemeyen bir durumla karşı karşıyayız. 100 milyondan fazla oyuncunun işlemcilerini yenilemesi gerekiyor. Aynı zamanda anakart değişimini ve büyük olasılıkla RAM yükseltmesini zorunlu kılıyor."