Öldürmek istedi, silahı tutukluluk yaptı! Bir gün sonra kendisi vuruldu

07 Kasım 2024 09:17 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:27

Van’da yaşayan Aydın Tokay, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Tokay'ın daha önce husumetlisini öldürmeye çalıştığı esnada silahının tutukluluk yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Van'ın Erciş ilesinde 2 Kasım'da meydana gelen olayda; Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sağlık kontrolü için güvenlik görevlileri eşliğinde hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetli olduğu G.D. tarafından vuruldu. Ağır yaralanan Tokay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GEÇMİŞ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tokay ve G.D. arasındaki husumetin çok öncelere kadar gittiği öğrenilirken, olaydan bir gün önce Tokay'ın G.D. ile tartışmaya girdiği ve G.D.'yi yere yatırarak tekmelediği, ayrıca silahını ateşlemeye çalıştığı fakat silahının tutukluk yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

POLİSLER AYAĞINDAN VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Öte yandan silahlı saldırıyı düzenleyen G.D. isimli şahıs, olaydan sonra polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.