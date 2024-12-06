Ölen kadının günlüğü ortaya çıktı! İtirafları kan dondurdu

06 Aralık 2024 09:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:10

Hatay'da 7 yıl önce intihar ettiği iddia edilen Medine Kara'nın günlüğünde yer alan ifadeler kan dondurdu. Koca şiddetini satır satır yazan Kara'nın "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol" ifadeleri dikkat çekti.

Hatay​'da henüz 8 aylık evli olan Medine Kara 2017 yılında evinde ipte asılın olarak bulundu. Otopsi raporunda genç kadının iki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğu belirlendi. Fakat daha sonra gelen rapora göre, ölüm sebebi asılma olarak tespit edildi. Genç kadının ölümünün ardından yazdığı günlük ortaya çıktı. Günlükteki itiraflar kan dondurdu.

"BIÇAK İZLERİNİ UNUTMAM"

Günlükte ise Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence ortaya çıktı. Medine Kara'nın günlüğünde, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti. Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı

"KARDEŞİM İNTİHAR ETMEDİ"

Ölen Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci, "İntihar süsü var deniyor ama kesinlikle kardeşim intihar etmedi. Kardeşim intihar edecek bir kişi değildi, kardeşimin ölümüne intihar süsü verildi. Olay günü aralarında küçük kavga olmuş. Kurban kesmiş annesinde ama kardeşime hiç söylememiş bu nedenle kavga çıkmış" dedi.

"YA O BENİ YA DA BEN KARDEŞİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Kardeşinin çok acılar çektiğini ileri süren Değirmenci, "Eşi bizi aradı, 'gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi. Kardeşim hayatını kaybetmiş ama eşi neden ambulans aramak yerine ağabeyini aramış. 130 kilometre uzaklıktan ağabeyi gelmiş ama ambulans yokmuş. Benim bildiğim önce 112 aranır ya da komşulardan yardım istenir. Kesinlikle ağebeyinin bu işte bir dahili var. Belki de abisi de içerideydi" diye konuştu.

"O BENİM KARDEŞİM DEĞİL KIZIMDI, BEN BÜYÜTTÜM"

10 Ocak'ta tekrar mahkemelerinin olduğunu vurgulayan Değirmenci, "Adalete güveniyorum, rabbim bize yardım etsin. Kardeşimi çok özledim. O benim kardeşim değildi, kızımdı. Onu ben büyüttüm, benim evimden gelin çıktı. Dayanacak gücüm kalmadı yardım edin bana" ifadelerini kullandı.