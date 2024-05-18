Ölü bulunan güvenlik korucusuna 5 kurşun sıkıldı

18 May 2024 19:33 - Güncelleme : 18 May 2024 19:35

Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik korucusu bir evde başından ve karnından 5 kurşun ile vurulmuş halde ölü bulundu.

ÖLÜ BULUNDU!

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce kayıp ilanı verilen Güvenlik Korucusu Engin Aslan, Çağlar Mahallesi'nde bir evde başından silahlı vurulmuş halde bulundu. Aslan'ı vurulmuş halde bulan çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan’ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.