Ölümden kıl payı kurtuldu! Beton parçanın düştüğü anlar otomobil kamerasında
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:41
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke viyadüğünden kopan bir beton parçası yola düştü. O esnada seyir halindeki araç sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Sürücünün ufak manevrası başka bir otomobil kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü hayatının şokunu yaşadı. Hereke viyadüğünden kopan beton parça yola düştü.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ UFAK BİR MANEVRA İLE KURTULDU
Araç sürücüsü o esnada, beton parçanın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Yukardan beton parçanın koptuğunu fark eden sürücü, ufak bir manevra ile betonun aracın üstüne düşmesinden ve kaza yapmaktan kurtuldu.
O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı