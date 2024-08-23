Ölümden kıl payı kurtuldu! Beton parçanın düştüğü anlar otomobil kamerasında

23 Ağustos 2024 10:40 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:41

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü hayatının şokunu yaşadı. Hereke viyadüğünden kopan beton parça yola düştü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ UFAK BİR MANEVRA İLE KURTULDU

Araç sürücüsü o esnada, beton parçanın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Yukardan beton parçanın koptuğunu fark eden sürücü, ufak bir manevra ile betonun aracın üstüne düşmesinden ve kaza yapmaktan kurtuldu.

O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.