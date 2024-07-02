Muğla'da trajikomik kaza! Aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağaçta asılı kaldı

02 Temmuz 2024 01:10 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 01:12

Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde trajikomik bir kaza meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, bir aracın motosiklete hızla çarpması sonrası motosiklette bulunan vatandaşın yola savrulduğu, diğer motosikletteki vatandaşı 5 metre yüksekliğinde ağaca fırlatarak ağaçta baş aşağı bir şekilde sıkıştığı görüldü.

Ortaca itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından testereli motor ile ağaç dalları kesilerek yapılan müdahale sonrası yaralı vatandaş sıkıştığı ağaçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye sevk edilen vatandaşın durumunun ağır olduğu açıklandı.