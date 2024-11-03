Ölüme de birlikte gittiler! İki arkadaşın cenazesinde gözyaşları sel oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:12
Erzurum’da gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız isimli iki arkadaş gözyaşları içinde toprağa verildi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; aynı araçta bulunan 3 arkadaştan Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız Oltu hayatını kaybetti.
İki gencin cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutları mahalleye getirilen iki arkadaşın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
EVKATLARININ ACISINI BİRLİKTE PAYLAŞTI
Baba Abdurrahman Ayyıldız ve Hilmi Yıldırım, arkadaş olan evlatlarının acısını birlikte paylaşırken, yoğun katılımın olduğu törende akrabalar gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı