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29 Nisan 2024 11:37 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:59

'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen papağan herkesi gülümsetti

'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan sosyal medyada gündem oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen "Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodilerini seslendiren papağan ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda 'Cici' adı verilen papağan sivil toplum kuruluşunun maskotu oldu. 

KURULUŞUN DAİMİ ÜYESİ OLDU

Şehirde takip edilen papağan hakkında bilgi veren Hüdayi Pakel, 'cici' adını verdikleri papağanın sivil toplum kuruluşunun da daimi üyesi olduğunu söyledi. Pakel açıklamasında; "Bizimle toplantılarımıza katılır. Sendikamıza gelen emekli arkadaşlarımıza yoldaşlık eder. Onlarla birlikte Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendirir. Bize destek veriyor gibi hal içerisinde olur" dedi.

"EĞİTİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANIYORUZ"

Sivil toplum kuruluşunda aynı cins olmamasına rağmen adını 'Yeşil' koydukları muhabbet kuşuyla aynı kafesin sahibi olan papağanın kavga etmediğini de aktaran Pakel açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aynı cins olmamasına rağmen aynı kafeste muhabbet kuşumuz 'Yeşil' ile birlikte yaşıyor. İkilinin hiçbir geçimsizliği de yok. Eğitimden gelen gücümüzü kullanıyoruz ve canları da eğitebileceğimizi söylüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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