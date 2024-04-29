CHP'li Mustafa Sarıgül'den tüm partilere çağrı: Vicdani bir mesele...

29 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 13:15

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken tüm siyasi partilere de bir çağrısı vardı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunun altını çizen Mustafa Sarıgül, "Doğal afetler ve depremi korkulu rüya olmaktan çıkarmamız için doğal afetler ve deprem bakanlığı kurulması gerekir. Buna siyasi değil, vicdani bir mesele olarak bakalım; bütün siyasi partilerin desteğiyle doğal afetler ve deprem bakanlığı kuralım" ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZIN ÇEKLERİNİ ÖDEMESİNE YARDIMCI OLALIM"

Cezaevlerine de bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Sarıgül, "Salgın nedeniyle çeklerini ödeyemeyen binlerce esnafımız cezaevinde, iş yapmadan nasıl borçlarını ödeyecekler? Yasayı değiştirelim, esnafımızın çeklerini ödemesine yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.

EHLİYET CEZALARINA AF DÜZENLEMESİ

Çeşitli nedenlerle ehliyetlerine el konulan kamyon, minibüs ve tır şoförlerinin çalışamadığını belirten Sarıgül, ehliyet cezalarına da af düzenlemesi yapılmasını istedi.

GENEL AF DÜZENLEMESİ

Mustafa Sarıgül, Cumhuriyetin 100. yılında genel af düzenlemesi yapılmasını talep ederek, "9. Yargı Paketi'nin geniş kapsamlı düzenlenmesi ve af beklentisi var. Cezaevinde dünyaya gelen; anne ve babası cezaevinde olan binlerce çocuk var. Anneler, babalar ve çocuklar için affet Türkiye'm" şeklinde konuştu.