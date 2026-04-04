Ömer Çelik'ten Adana'ya yol müjdesi: 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adanalılara yol müjdesi verdi. Adana'nın Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli yol güzergahında yapıma başlandığını açıkladı.

Ömer Çelik'ten Adana'ya yol müjdesi: 4 ilçeyi birbirine bağlıyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 00:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , 'nın 4 ilçesinin kritik noktası yol güzergahında çalışma yapıldığını duyurdu.

Ömer Çelik'ten Adana'ya yol müjdesi: 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın dört ilçesini birbirine bağlayacak yol güzergahında heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmalarının başlayacağını duyurdu.
Adana'nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli arasındaki yolda heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmaları başlayacak.
Toplam 28 kilometre uzunluğundaki yolun yapımına kısa bir süre içerisinde başlanacak.
Projenin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür edildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Ömer Çelik'ten Adana'ya yol müjdesi: 4 ilçeyi birbirine bağlıyor


ADANA'NIN ZORLU YOLU İÇİN ÇALIŞMA

Adana’nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli arasındaki yolda heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmaları başlayacak.
Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Vatandaşlarımızın talepleri siyasi pusulamız olmaya devam ediyor. Adana’mız ve bölgemiz için önemli bir proje daha hayata geçiyor. Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli yol güzergahında muhtelif kesimlerde bulunan ve ivedilik arz eden heyelan ıslahı ile tünel yapımını da kapsayan toplam 28 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı kısa bir süre içerisinde başlıyor. Bu büyük projenin gerçekleşmesi için yüksek himayeleri ve destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Projenin her aşamasını takip eden ve büyük emek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi! Çok sayıda yaralı var
Adana'da son durakta korkutan kaza! Metro raydan çıktı
