Yaşam
Adana'da son durakta korkutan kaza! Metro raydan çıktı

Adana’da Akıncılar durağı yakınlarında raydan çıkan metro vagonu, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, metroda maddi hasar meydana geldi.

Adana'da son durakta korkutan kaza! Metro raydan çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 18:00
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 18:00

'da raydan çıkan metro vagonu direğe çarparak durabildi. Kaza sonrası yolcular tahliye edilirken yaralanan olmadığı öğrenildi.

Adana'da son durakta korkutan kaza! Metro raydan çıktı

Adana'da raydan çıkan metro vagonu direğe çarparak durabildi.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi.
Metronun bir vagonu son durakta raydan çıktı.
Yolcular tahliye edilirken yaralanan olmadı.
Metroda maddi hasar oluştu.
SON DURAKTA KORKUTAN KAZA

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre metronun bir vagonu son durak olan Akıncılar durağına geldiği sırada raydan çıktı. Raydan çıkan metro vagonu direğe çapınca durdu. Kaza sonrası yolcular metrodan hemen tahliye edildi. Kazada yaralanan olmazken metroda meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

