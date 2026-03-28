Ömer Çelik'ten İsrail saldırılarına tepki! 'Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, STRATCOM Zirvesi 2026'da açıklamalarda bulundu. İsrail'in doğrudan gazetecilere hedef aldığını söyleyen Çelik, "İsrailli yerleşimciler değil hırsızlar denmeli" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 16:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026"da açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Çelik, "Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor" dedi.

"NETANYAHU SİVİL ÖLÜMLERE İMZA ATTI"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

İnsanlık saldırı altında, masumlar öldürülüyor. Algoritma dediğimiz şey, aslında savaşın bir uzantısı olarak devam ediyor.

Şuanda iletişim, esasında savaşında bir parçası olarak ortaya konuluyor. Büyük bir propaganda makinesi insanlığı yanıltıyor.

Çok başarılı bir forum, çok tebrik ediyoruz. Dünyada bu kadar kapsamlı bir şekilde bu konuları ele alan başka bir zirve yok. Savaşın hakikatinin anlatılması büyük bir önem kazandı.

Bütün bu insanlık suçlarının başlamasının sebebi ABD ve İsrail'i birlikte gerçekleştirdiği saldırıdır.

İsrail gazetecileri hedef alıyor. Netanyahu sivil ölümlere imza attı.

Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor.

