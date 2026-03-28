Editor
 | Berkay Alptekin

Dünyanın en büyük uçak gemisi İran'a daha fazla dayanamadı! Gerald R. Ford geri çekilerek Hırvatistan'a demir attı

ABD'nin İran'a karşı operasyonlarında görev alan dünyanın en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford, onarım ve bakım çalışmaları için Hırvatistan'ın Adriyatik kıyısındaki Split limanına demir attı.

Dünyanın en büyük uçak gemisi İran'a daha fazla dayanamadı! Gerald R. Ford geri çekilerek Hırvatistan'a demir attı
'nin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin en yeni, dünyanın ise en büyük uçak gemisi statüsünde yer alan USS Gerald R. Ford'un ikmal, bakım ve onarım çalışmaları yapmak üzere 'ın Girit adasından yola çıkarak Hırvatistan'ın Split Limanı'na vardığı belirtildi.

ABD'nin en yeni ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ikmal, bakım ve onarım çalışmaları için Hırvatistan'ın Split Limanı'na demirledi.
USS Gerald R. Ford, ABD ve Hırvatistan arasındaki ittifakı teyit etmek üzere yerel yetkilileri ve önemli liderleri ağırlayacak.
Gemide 12 Mart'ta Kızıldeniz'de İran'a karşı operasyonlar sırasında ana çamaşırhanesinde yangın çıkmış, 3 denizci yaralanmış ve yaklaşık 200 denizci duman kaynaklı sorunlar nedeniyle tedavi görmüştü.
Yangından yaklaşık 100 yatakhane etkilenmişti.
Savaş gemisi 9 aydır görevde ve Orta Doğu'ya gelmeden önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı yapılan operasyonlarda da yer almıştı.
Uçak gemisinde 5 binden fazla denizci görev yapıyor ve 75'ten fazla askeri uçak bulunuyor.
Geminin "ABD ve Hırvatistan arasındaki güçlü ve kalıcı ittifakı yeniden teyit etmek üzere yerel yetkilileri ve önemli liderleri" ağırlayacağı aktarıldı.

İRAN İÇİN ORTA DOĞU'DAYDI

Gerald Ford, 12 Mart'ta Kızıldeniz'de ABD'nin İran'a karşı operasyonları desteklemek amacıyla görev yaparken, ana çamaşırhanesinde yangın çıktığı, 3 denizcinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD'li bir yetkili, yaklaşık 200 denizcinin ise duman kaynaklı sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yangının kontrol altına alınması saatler sürmüş, yangından yaklaşık 100 yatakhane etkilenmişti.

Savaş gemisi 9 aydır görevde ve Orta Doğu'ya gelmeden önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı yapılan operasyonlarda da yer almıştı.

5 binden fazla denizcinin görev yaptığı uçak gemisinde, F-18 Super Hornet gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere 75'ten fazla askeri uçak bulunuyor. Gemi, hava trafik kontrolü ve navigasyon için gelişmiş bir radar sistemine de sahip.

