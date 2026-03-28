Dünyanın en büyük uçak gemisi İran'a daha fazla dayanamadı! Gerald R. Ford geri çekilerek Hırvatistan'a demir attı

ABD'nin Hırvatistan Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin en yeni, dünyanın ise en büyük uçak gemisi statüsünde yer alan USS Gerald R. Ford'un ikmal, bakım ve onarım çalışmaları yapmak üzere Yunanistan'ın Girit adasından yola çıkarak Hırvatistan'ın Split Limanı'na vardığı belirtildi.
Geminin "ABD ve Hırvatistan arasındaki güçlü ve kalıcı ittifakı yeniden teyit etmek üzere yerel yetkilileri ve önemli liderleri" ağırlayacağı aktarıldı.
Gerald Ford, 12 Mart'ta Kızıldeniz'de ABD'nin İran'a karşı operasyonları desteklemek amacıyla görev yaparken, ana çamaşırhanesinde yangın çıktığı, 3 denizcinin yaralandığı belirtilmişti.
ABD'li bir yetkili, yaklaşık 200 denizcinin ise duman kaynaklı sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı. Yangının kontrol altına alınması saatler sürmüş, yangından yaklaşık 100 yatakhane etkilenmişti.
Savaş gemisi 9 aydır görevde ve Orta Doğu'ya gelmeden önce Karayipler'de Venezuela'ya karşı yapılan operasyonlarda da yer almıştı.
5 binden fazla denizcinin görev yaptığı uçak gemisinde, F-18 Super Hornet gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere 75'ten fazla askeri uçak bulunuyor. Gemi, hava trafik kontrolü ve navigasyon için gelişmiş bir radar sistemine de sahip.